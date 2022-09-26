Егор Крид не желает общаться со СМИ
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Егор Крид не желает общаться со СМИ

Егор Крид не желает общаться со СМИ
Рэпер Егор Крид после общения с Дудем не дает интервью. В 2019 году у певца состоялся откровенный разговор с Юрием. Крид рассказал о причинах ухода из Black Star, о закулисье проекта «Холостяк», сорванных концертах в Абу-Даби и многом другом. Однако с тех пор исполнитель фактически не общается со СМИ. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Егор Крид в последнее время перестал общаться с прессой. Ранее он объяснял это тем, что его слова могут быть вырваны из контекста, исковерканы и неверно истолкованы для публики. В 2019 году он все же согласился на общение и достаточно откровенно побеседовал с Юрием Дудем. Тогда интервью артиста посмотрели почти 25 миллионов человек. Теперь же исполнитель хита «Потрачу» отказывается от любых приглашений.
«Я не даю интервью, и к Насте Ивлеевой не поехал. После Дудя говорю: «Где же у нас интервьюер такой же, как Юра? Я не люблю красные дорожки, не появляюсь на них. Не хожу на мероприятия, на дни рождения блогеров, артистов, за исключением самых близких. Поэтому не устал от светской жизни — ее у меня нет», — поделился 28-летний вокалист в интервью You-tube- каналу Popcake. Певец предпочитает общаться с поклонниками во время прямых эфирах в соцсетях. Ему так более комфортно. К тому же на онлайн-встречах можно сразу же получить обратную связь. «Я предпочитаю говорить обо всем с вами напрямую, на стримах, на Твиче», — говорил ранее Крид. К слову, сейчас вокалист активно дает сольники в городах России. После ухода из Black Star артист не обременен условиями контракта и выступает исключительно по своему желанию. «Я за свою жизнь дал нереальное количество концертов. Гастроли не люблю. И очень выборочно сейчас выступаю. Я не заложник лейбла, мне не нужно херачить по 30 концертов, чтобы отработать на «папочку». Еду, куда хочу», — поделился артист.   
# Шоу-бизнес Крид Егор
По материалам: z-aya

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