Елена Летучая рассказала о детях мужа
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Елена Летучая рассказала о детях мужа

Елена Летучая рассказала о детях мужа
Ведущая Елена Летучая призналась, какие отношения у нее складываются с детьми. Телеведущая и бизнесмен Юрий Анашенков женаты с 2016 года. Общими наследниками пара еще не обзавелась. Однако сыновья супруга телеведущей души не чают в звездной мачехе. В одном из новых интервью Летучая рассказала трогательную историю. Младший сын Юрия очень любит, когда она читает ему сказки на ночь. Елена вспоминает, как после тяжелого съемочного дня летела домой, чтобы уложить ребенка спать. 43-летняя тележурналистка признается, она любит детей мужа и всегда старается баловать мальчишек, так же, как делала ее мать. «Мне звонит муж: «Ты где?», — а было где-то около полуночи. Я отвечаю: «Еду со съемок, только вырвалась». Он говорит: «Никита лежит и тебя ждет, чтобы ты ему почитала», — и я просто сломя голову несусь. У нас такая традиция, каждый раз я ему что-то вкусненькое приношу, моя мама так делала. И вот я несу ему что-то, мы укладываемся в кровать, и я ему читаю, пока он не уснет...» — делится женщина.
Летучая рассказала, они с мужем стараются поддерживать дружескую атмосферу, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Недавно старый сын Анашенкова решил отметить свой день рождения в доме отца. Телеведущая не стала препятствовать шумной вечеринке. «Я думала, эти подростки просто разнесут нам дом, но мы сказали: «Да, конечно». Мне радостно было, что сын захотел у папы отпраздновать», — смеется Елена. Недавно ведущая приоткрыла завесу тайны. Они с супругом хотят общих детей. По ее словам, муж мечтает о дочери. «Хочу девочку, чтобы ее можно было тискать», — цитирует она Юрия. Сама Елена не переживает по поводу бездетности. Она принимает активное участие в воспитании сыновей супруга, одному из которых 14, а другому 12. Однако попыток зачать новую жизнь не оставляет, не зацикливаясь на этом вопросе. «Как будет — так и будет», — говорит она «ОК!».
# Шоу-бизнес Летучая Елена
По материалам: z-aya

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