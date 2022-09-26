Елене Прокловой понадобилась пластика после ДТП
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Елене Прокловой понадобилась пластика после ДТП

Елене Прокловой понадобилась пластика после ДТП
69-летняя актриса Елена Проклова едва не погибла в автомобильной аварии. Актриса призналась, что два раза попадала в крупные аварии. Оба раза Елена Игоревна не находилась за рулем транспортного средства. Первый случай произошел в Москве на Рублевском шоссе, когда Проклова вместе с третьим мужем Андреем Тришиным направлялась на дачу к родителям. «Поздней ночью, когда не было ни одной машины, мы ехали с супругом к моим родителям на дачу в Истру. Дорогу стал перебегать лосенок. Чтобы в него не врезаться, супруг резко повернул вправо. Мы врезались в столб. Должна вам сказать, что это страшно», — подчеркнула Проклова. Звезда фильма «Будьте моим мужем» также отметила, что получила сильный удар в лицо. После этого артистке потребовалась ринопластика.
«У меня была травма. На следующий день я поехала к докторам, потому что у меня было разбито лицо. Мне пришлось сделать операцию на нос, потому что там хрящ был сдвинут», — рассказала Елена Игоревна. Через некоторое время заслуженная артистка России вновь попала в серьезное ДТП. Если в первом случае кинозвезда не успела испугаться, то в этот раз она мысленно вспоминала все события своей жизни. «Была дорога в Питер. Гололед ужасный – все двигались с сантиметровой скоростью. Водитель решил обогнать большой автобус. Он медленно ехали, мы долго ехали бок-о-бок. В конце концов машина вертикально свалилась в огромный кювет в снег. За это время — я не знаю, сколько минут это длилось – я успела передумать всё», — разоткровенничалась актриса в эфире ток-шоу «Звезды сошлись». В начале года актриса перенесла очередное испытание для своего здоровья: у Елены Игоревны случился инсульт. Уроженка Москвы вернулась к привычной жизни лишь недавно. Проклова призналась, что после болезни перестала ограничивать себя.
# Шоу-бизнес Проклова Елена
По материалам: z-aya

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