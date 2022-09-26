Филипп Киркоров сказал, что думает о сбежавшей Чулпан Хаматовой

Певец Филипп Киркоров впервые высказался о сбежавшей артистке. Звезда кино и театра Чулпан Хаматова сбежала из страны еще весной, на фоне происходящего — так она выразила свое несогласие. А потом еще много раз оскандалилась и даже отказалась от звания народной артистки, назвав его бредятиной. Но ее творчество, например, по сей день ценно для некоторых поклонников. В числе оных — певец и продюсер Филипп Киркоров, который метит на ее место в Театре Наций. Накануне артист побывал на спектакле и не смог не сказать о Хаматовой.Киркоров по сути впервые высказался о Хаматовой после ее бегства, пишет KP.ru. Речь зашла о спектакле «Горбачев», который в этом сезоне снят из репертуара. «Шедевр!» — считает про «Горбачева» Киркоров. А в отношении самой Хаматовой заявил: «Чулпан гениально сыграла роль Раисы Максимовны! Гениальная актриса!».