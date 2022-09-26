FIS заявила о неверном толковании слов генсека о возможном допуске россиян к соревнованиям

Вадим Карасев

Член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) финн Мартти Ууситало заявил в интервью IS, что слова генерального секретаря организации Мишеля Виона о вероятном допуске россиян к турнирам были неверно истолкованы.

"Нет такой силы воли, чтобы вернуть на чемпионат мира российских и белорусских спортсменов. И никаких дискуссий на эту тему не было".

По словам Ууситало, еще не пришло время для снятия ограничительных мер, а в совете этот вопрос и вовсе не поднимался.

Ранее Вион заявил, что глава МОК Томас Бах допускает возвращение российских спортсменов на международные турниры. Он провел на эту тему ряд встреч с представителями международных федераций. Большинство из них запретило участие россиян и белорусов в соревнованиях под их эгидой в соответствии с рекомендациями МОК.

После этого представители норвежских политических и спортивных кругов раскритиковали генсека FIS за слова о возможном возвращении российских лыжников на международные соревнования. Они уверены, что об этом не может быть и речи, пока ситуация на Украине не завершится миром. Российский лыжник, чемпион мира и бронзовый призер ванкуверской Олимпиады 2010 года Алексей Петухов напомнил, что норвежское сообщество оказывает серьезное давление на FIS и может "подливать масло в огонь".