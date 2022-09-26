Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

Вадим Карасев

Владимир Путин дал гражданство РФ французскому актеру Оливье Сиу

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ французскому актеру Оливье Сиу, снимающемуся в отечественных картинах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции», — указано в списке людей, получивших российское гражданство.

49-летний артист известен по таким фильмам и сериалам, как «Нокаут», «Небесный суд. Продолжение», «Восьмидесятые», «Екатерина. Взлет», «Мост», «Профессионал», «Эбигейл», «Кухня в Париже» и «Горец».

В 2018 году издание NEWS.RU сообщало, что Сиу просит предоставить ему гражданство РФ, так как хочет быть рядом со своими детьми и продолжать сниматься в русском кино. Тогда актеру закрыли въезд, потому что он опоздал с подачей в миграционные органы уведомления о подтверждении проживания. Он заявил, что в стране у него проживают трое детей от русской жены, а также ждет «прекрасная карьера».