Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
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Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданствоВладимир Путин дал гражданство РФ французскому актеру Оливье Сиу

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ французскому актеру Оливье Сиу, снимающемуся в отечественных картинах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции», — указано в списке людей, получивших российское гражданство.

49-летний артист известен по таким фильмам и сериалам, как «Нокаут», «Небесный суд. Продолжение», «Восьмидесятые», «Екатерина. Взлет», «Мост», «Профессионал», «Эбигейл», «Кухня в Париже» и «Горец».

В 2018 году издание NEWS.RU сообщало, что Сиу просит предоставить ему гражданство РФ, так как хочет быть рядом со своими детьми и продолжать сниматься в русском кино. Тогда актеру закрыли въезд, потому что он опоздал с подачей в миграционные органы уведомления о подтверждении проживания. Он заявил, что в стране у него проживают трое детей от русской жены, а также ждет «прекрасная карьера».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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