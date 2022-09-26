Глава МИД Турции рассказал о готовности Путина вернуться к переговорам с Киевом
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Глава МИД Турции рассказал о готовности Путина вернуться к переговорам с Киевом

Глава МИД Турции рассказал о готовности Путина вернуться к переговорам с КиевомЧавушоглу заявил о готовности Путина вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях

Президент России Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях. Об этом рассказала глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

По словам министра, глава России сказал об этом Эрдогану на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — заявил Чавушоглу, отметив, что с каждым днем это становится сложнее.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что президент республики Эрдоган планирует провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу», — подчеркнул турецкий министр.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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