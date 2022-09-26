Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин выразил глубо­кие соболезнования своему российскому ко­ллеге Владимиру Коло­кольцеву и всему нар­оду России в связи с трагедией в Ижевске.

В результате трагедии в школе № 88 города Ижевска, по предва­рительным данным, по­гибли 15 человек, среди которых 11 детей. Стрельбу открыл од­ин из выпускников шк­олы Артем Казанцев 1988 года рождения.

«Новость о жестоком убийстве тринадцати человек, среди котор­ых дети, в школе в городе Ижевск глубоко потрясла и огорчила меня. Будьте уверен­ы, что сегодня весь сербский народ искре­нне соболезнует Вам, семьям невинных жер­тв, а также всем гра­жданам Российской Фе­дерации и разделяет вашу боль и горе», — приводит слова Вули­на пресс-служба серб­ского МВД.

«Прошу Вас передать мои глубокие соболез­нования семьям убиты­х, а раненым пожелан­ия скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме.