Глава МВД Сербии выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске
Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин выразил глубокие соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву и всему народу России в связи с трагедией в Ижевске.
В результате трагедии в школе № 88 города Ижевска, по предварительным данным, погибли 15 человек, среди которых 11 детей. Стрельбу открыл один из выпускников школы Артем Казанцев 1988 года рождения.
«Новость о жестоком убийстве тринадцати человек, среди которых дети, в школе в городе Ижевск глубоко потрясла и огорчила меня. Будьте уверены, что сегодня весь сербский народ искренне соболезнует Вам, семьям невинных жертв, а также всем гражданам Российской Федерации и разделяет вашу боль и горе», — приводит слова Вулина пресс-служба сербского МВД.
«Прошу Вас передать мои глубокие соболезнования семьям убитых, а раненым пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме.