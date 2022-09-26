Глеб Матвейчук похвастался подросшими детьми
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Глеб Матвейчук похвастался подросшими детьми

Глеб Матвейчук похвастался подросшими детьми
Артист Глеб Матвейчук поделился фото с детьми. Музыкант, продюсер и актер счастлив во втором браке с актрисой Еленой Глазковой. Супруга подарила ему двоих очаровательных детей — дочку Алису и сына Александра. Глеб Матвейчук обожает своих наследников и периодически делится снимками с их участием в соцсети. На этот раз он показал на одном фото дочку и сына в день рождения старшей наследницы Алисы. «На моем YouTube-канале случилась премьера новой песни, посвященной дню рождения дочери Алисы. Каждый год (несмотря ни на какие обстоятельства) пишу для нее песню. Этот год не исключение», — поделился под снимком Глеб Матвейчук. Сын Матвейчука, как и он, блондин, а дочка — брюнетка, в маму.
Поклонники с умилением отреагировали на фото очаровательных малышей. «Здоровья вашей принцессе!», «Какие чудесные дети», «Какие сладкие», «Мальчик — копия Глеб, девочка — чуть папа и мама», — высказались в Сети. Напомним, ранее Глеб Матвейчук был женат на актрисе Анастасии Макеевой. Их брак продлился почти семь лет и был расторгнут в 2016 году.
# Шоу-бизнес Матвейчук Глеб
По материалам: z-aya

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