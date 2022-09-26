Гороскоп от Тамары Глобы на 27 сентября 2022 года: этот день будет непростым

Все знаки зодиака 27 сентября 2022 года ожидает непростой день, заявила астролог Тамара Глоба. Она предупредила, что потребуется проявить немало терпения, чтобы закончить начатое. Больше всех трудности будут испытывать люди ранимые и чувствительные, так как любая неудача действует на их психическое состояние разрушительно.

Возможно, стоит подумать о том, чтобы завершение некоторых дел перенести на более поздние сроки. Преодолеть трудности проще будет тому, кого поймёт и поддержит близкого человека.

Гороскоп от Тамары Глобы на 27 сентября 2022 года для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овен (21 марта — 19 апреля)

Всё, за что будет сегодня браться Овен, окажется успешным. Он полон энергии и это идёт на пользу всей семье. Астрологи рекомендуют Овну планировать на сегодня поездки, совершать покупки, подписывать важные документы – всё будет сопровождаться удачей. При этом за свою работу Овен получит приличную сумму, на которую он даже не рассчитывал.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам в этот день не рекомендуется браться за новые проекты. Достаточно будет разобраться с теми, которые уже находятся в завершающей стадии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов сегодня будут подстерегать определённые трудности, но это только с утра. Важно не опускать руки, а упорно стремиться их преодолеть. Такое упорство будет вознаграждено, и успех представителю этого знака будет обеспечен.

Рак (22 июня — 22 июля)

По рекомендации астрологов, Ракам лучше с самого утра собрать всю свою волю в кулак и приступить к выполнению важных дел, которые давно лежат в «долгом ящике» и ждут своей реализации.

Гороскоп от Тамары Глобы на 27 сентября 2022 года для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Лев (23 июля — 22 августа)

В жизни Львов сегодня вероятны глобальные перемены. Астрологи предполагают, что речь идёт о личных отношениях. Возможно даже то, что у Львов появится другой партнёр.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кому воскресенье, а кому пришла пора позабыть о вчерашних эмоциях и настроиться на рабочую волну. Впрочем, никаких проблем с этим у Дев не возникнет, и они, как всегда, смогут добиться больших успехов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для этого знака зодиака важно настроиться на позитив, тогда дела у него быстро пойдут в гору. Без кризисных моментов не обойдётся, но Весы всегда могут рассчитывать на поддержку друзей и коллег по работе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпиону придётся столкнуться с таким неприятным для него обстоятельством, как критика. Представитель данного знака этого очень не любит, однако астрологи предупреждают, что реакция на критику должна быть адекватной. Легче всего в ответ раскричаться, а восстановить потом доверительные отношения с человеком будет очень непросто.

Гороскоп от Тамары Глобы на 27 сентября 2022 года для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Высокий энергетический потенциал, которым сегодня наградит Стрельца Небо, прогонит от него любые напасти. Астрологи рекомендуют этому знаку периодически отвлекаться от работы – на беседу с кем-либо или, к примеру, на чашку кофе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов этот день станет отличной возможностью плодотворно потрудиться, разобраться с профессиональными «хвостами» и покончить с текущими проектами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В жизни этого знака сегодня возможен поворот в судьбе, и это изменит его будущее к лучшему. Астрологи предупреждают об осторожности с любыми финансовыми операциями – даже с пользованием банковской картой. Возможен грабёж или мошенничество. Если сегодня принять алкоголь, велика вероятность отравления – лучше воздержаться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У представителей этого знака сегодня, что называется, на ровном месте могут возникнуть негативные эмоции. Нужно постараться объективно оценить ситуацию и подавить их. Если этого не сделать, день окажется неудачным, и всё только лишь потому, что «кто-то» постоянно «делает из мухи слона».