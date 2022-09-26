Гороскоп Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба по праву занимает первое место по популярности среди астрологов России и странах СНГ. Его прогнозы очень точны и достаточно информативны. Настало время узнать, что нас ждет на грядущей неделе.

Эксперт поделился с журналом Woman’s day своим мнением о том, что произойдет с нами на этой неделе. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru проанализировали и дополнили советы Павла Павла Глобы, чтобы вы смогли получить еще больше полезной информации и советов на эти семь дней. Старайтесь следовать рекомендациям, чтобы не попасть впросак.

Овен

В начале недели Овнов ожидает отток энергии из-за проблемного аспекта Меркурия и Венеры. Это будет очень сложный день и очень непростое начало недели в целом. Начинается время, когда Овны должны внимательно подходить к выбору пути. В вопросах, касающихся работы и бизнеса, денег и авторитета, стоит быть предельно осторожными и неторопливыми. Это гарантирует безопасность и сохранение успеха. При желании можно посвятить целиком эту неделю решению семейных и любовных неурядиц, домашним делам вроде ремонта или уборки.

Телец

Эта неделя даст Тельцам много сил для борьбы с болезнями и недугами, а также для эффективной работы и выполнения любых обязанностей. Если вдруг в последнее время всё идет наперекосяк, то сейчас идеальное время для того, чтобы попробовать исправить это. Поиски новой любви вряд ли увенчаются успехов, ровно как и поиски деловых партнеров. Самый лучший вариант — погрузиться с головой в дела и не форсировать события. Не исключено, что Тельцам придется помогать близким людям. В любом случае это отлично скажется на карме.

Близнецы

Близнецам может показаться в начале недели, что наступают темные времена, но это не так. Важно помнить про свои зодиакальные источники силы, чтобы не перегорать и не терять энергию зря. Это отличное время для поисков любви, обновления и установления деловых контактов. Близнецам можно смело прорываться вперед, действуя стремительно и смело. Можно побаловать себя вкусной едой, посещением каких-то необычных мест, встречами с друзьями. Если были какие-то неурядицы и склоки в семье, их удастся быстро преодолеть. Достаточно просто быть более открытыми и честными.

Рак

Раки могут заметить, что на этой неделе слегка ухудшит свою работу шестое чувство. Вообще, потенциал в плане интуиции у Раков огромен, поэтом астрологи рекомендуют им почаще пользоваться семью советами о том, как прокачать шестое чувство. Это удачное время для всестороннего саморазвития — духовного, физического и интеллектуального. Если захочется, можно будет совершать крупные покупки, вкладывать средства в новый бизнес. В любви и семейных делах наступает такое время, когда Ракам необходимо проявлять безусловную любовь, заботясь о тех, кто им дорог.

Лев

Львам стоит попробовать изменить не саму жизнь и мир вокруг себя, а в первую очередь отношение ко всему происходящему. Для начала эксперты советуют этим людям обратить внимание на десять препятствий, которые приводят к проблемам и неудачам. Эти препятствия им удастся преодолеть, но для этого одного желания будет маловато. В целом неделя неплохо подходит для денежных операций. В этом плане нужно исключить лишь понедельник из-за негативного аспекта Меркурия и Венеры. На здоровье и удаче благотворно отразятся поездки.

Дева

Девам стоит попробовать побороть свои ментальные барьеры и избавиться от ограничивающих убеждений. Это время, когда люди данного Знака могут обрести духовную свободу, стать самими собой. Большие и позитивные изменения могут ждать их в финансовой сфере. Например, многим Девам удастся эффективно потратить свои сбережения. Кому-то звезды помогут найти новую работу, либо получить повышение за труды. И мужчинам, и женщинам данного Знака нужно проявлять больше щедрости. Девам прекрасного пола не помешает научиться принимать комплименты.

Весы

Весам астрологи настоятельно советуют как можно реже общаться с представителями мстительных Знаков Зодиака. Такие люди могут нанести вред настроению, случайно или ненароком припомнив какие-то неприятные ситуации и обиды из прошлого. Наступает идеальное время для поисков новой работы, попыток монетизировать свои увлечения и хобби. Большое внимание стоит уделить собственному здоровью и внешности. Можно записаться на уходовые процедуры, либо же посвятить неделю спорту, активности, походам к стилисту, парикмахеру.

Скорпион

Самый благоприятный день для Скорпионов — воскресенье. 28 сентября будет самым опасным днем недели. В этот день лучше не выходить из зоны комфорта и не начинать новых дел. Астрологи настоятельно не советуют выяснять отношения с близкими, не обострять конфликты с коллегами и друзьями. Важно научиться справляться с негативными эмоциями, не выплескивая их на всех вокруг. Если позволять себе проявлять негатив, можно лишиться уважения, авторитета и друзей. Спокойные Скорпионы станут победителями и привлекут в свою жизнь удачу.

Стрелец

Стрельцам для того, чтобы изменить настоящее и будущее, стоит уповать на силу слова и мысли. То, каким видят мир эти люди, приведет к реальным переменам. Нужно постараться забыть все то, что оставило шрамы на сердце. В работе и бизнесе настало время для принятия креативных решений. Это удачная неделя для представителей творческих профессий. Одиноких представителей Знака могут ждать неожиданные и приятные встречи. Всем тем, кто уже состоит в отношениях, лучше не торопиться с принятием решений, а также искать способы решения конфликтов.

Козерог

Козерогам, возможно, придется заняться вынужденными покупками. Чтобы новые вещи дольше служили, можно воспользоваться соответствующими заговорами. В плане работы и бизнеса Козероги очень близки к триумфу. Важно продолжать верить в себя и трудиться, не покладая рук. Определенное внимание астрологи советуют уделить здоровью. Если есть какие-то проблемы, то нужно обязательно их решать. Козерогов могут ожидать некоторые трудности в отношениях, а вот одиноким людям этого Знака удастся найти вторую половинку и удачно пофлиртовать.

Водолей

Водолеям звезды и планеты помогут на этой неделе в исполнении заветных желаний. Ранее мы рассказывали, что нужно сделать, чтобы ускорить процесс реализации своих самых сокровенных желаний. Эта неделя идеально подходит для командировок, смены обстановки. Можно больше времени посвящать работе, но лучше не забывать и про отдых. Больше времени эксперты рекомендуют проводить вместе со своей второй половинкой, детьми. Важно также навещать родителей, звонить дальним родственниками и встречаться со старыми друзьями.

Рыбы

Понедельник у Рыб ожидается очень непростой. Ночные светила в лице Меркурия и Венеры могут сделать этих людей мнительными, негативными и унылыми. Обуздать свой негатив и не навредить энергетике дурными мыслями помогут шесть работающих советов. Неделя прекрасно подходит для раздачи долгов и попыток понять свои истинные цели в жизни. В любовных делах все будет относительно хорошо, за исключением вспышек немотивированной ревности. Сейчас лучше не демонстрировать любимому человеку свои внутренние проблемы.