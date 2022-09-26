Художник из Южной Кореи представил, как бы выглядели животные и птицы, стань они персонажами мультфильмов

Животный мир умеет завораживать своей красотой, грациозностью и неповторимостью. Поэтому неудивительно, что природа становится вдохновением для многих. Как, например, и для художника из Южной Кореи по имени Нитро.

Художник решил посмотреть, что произошло бы, если бы уникальные обитатели природного мира действительно стали героями аниме. По этому случаю он создал целую коллекцию перевоплощений животных и птиц в мультяшные образы, которые очень сильно напоминают нас — людей.

Гепард

Сова

Лесной ибис

Кане-корсо

Орёл

Чёрная пантера

Антилопа Бонго

Автор работ старался сохранить и передать в человеческом облике все уникальные черты каждого зверя и птицы. И, кажется, у него это вышло.

Русская псовая борзая

Птица Додо (Маврикийский дронт)

Бурый медведь

Орангутанг

Шами

Йеменский хамелеон

Питбультерьер

Некоторые работы Нитро выглядят слегка устрашающе и специфично, но в этом и спрятана вся их прелесть.

Падуан

Чубатая цесарка

Белый медведь

Тигр

Больше работ художника можно найти здесь.