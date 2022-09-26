Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые детали
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые детали

Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые детали


Известный игровой инсайдер Adrien Perea, который уже несколько раз сообщал точную информацию о проектах в разработке, в частности, о Hogwarts Legacy и Forspoken, поделился деталями про Assassin’s Creed: Mirage. Он рассказал о некоторых особенностях игры, плюс дал информацию о ее дате релиза.

Вот что рассказал инсайдер про Assassin’s Creed: Mirage:



В феврале-марте 2023 года покажут геймплей Assassin’s Creed: Mirage и расскажут новые подробности.



Релиз игры Assassin’s Creed: Mirage запланирован на май 2023 года.



В игре будут контракты на убийство, как в Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed Brotherhood.



В новой Assassin’s Creed будут «новые разные типы врагов», плюс у врагов будет более развитый ИИ.



В Assassin’s Creed: Mirage будет система розыска, похожая на Red Dead Redemption.



Prince of Persia вдохновил разработчиков на создание истории игры.
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые детали
Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые
Пентагон назвал количество переданного Украине оружия
Пентагон назвал количество переданного Украине оружия
Лидию Федосееву-Шукшину снова хотят отправить в дом престарелых в качестве подарка
Лидию Федосееву-Шукшину снова хотят отправить в дом престарелых в
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Post Malone отменил концерт из-за проблем со здоровьем
Post Malone отменил концерт из-за проблем со здоровьем
Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации
Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации
ЧП: Неизвестный убил несколько человек в ижевской школе
ЧП: Неизвестный убил несколько человек в ижевской школе
Стоматологические услуги: лечение молочных зубов
Стоматологические услуги: лечение молочных зубов
Кремль отреагировал на стрельбу в ижевской школе
Кремль отреагировал на стрельбу в ижевской школе
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Россиян предостерегли об опасности собирающих информацию файлов в интернете
Россиян предостерегли об опасности собирающих информацию файлов в

Топ на сегодня

Екатерина Климова судится с Игорем Петренко за алименты
Екатерина Климова судится с Игорем Петренко за алименты
В Минобороне заявили о ликвидации до 30 бойцов ударами ВКС России
В Минобороне заявили о ликвидации до 30 бойцов ударами ВКС России
Сообщение о блокировке счетов за неявку в военкомат оказалось недостоверным
Сообщение о блокировке счетов за неявку в военкомат оказалось
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось (17 фото)
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что

Еще по теме

В Assassin’s Creed: Mirage обещают систему паркура как в Assassin’s Creed Unity
Assassin’s Creed: Mirage — последняя часть серии Assassin’s Creed для Xbox One
Ubisoft: Assassin’s Creed теперь не всегда будут играми за $59,99, Mirage будет стоить дешевле
Ubisoft подтверждает, что не разрабатывает ремейк первой Assassin’s Creed