Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые детали

Вадим Карасев





Известный игровой инсайдер Adrien Perea, который уже несколько раз сообщал точную информацию о проектах в разработке, в частности, о Hogwarts Legacy и Forspoken, поделился деталями про Assassin’s Creed: Mirage. Он рассказал о некоторых особенностях игры, плюс дал информацию о ее дате релиза.

Вот что рассказал инсайдер про Assassin’s Creed: Mirage:

В феврале-марте 2023 года покажут геймплей Assassin’s Creed: Mirage и расскажут новые подробности.Релиз игры Assassin’s Creed: Mirage запланирован на май 2023 года.В игре будут контракты на убийство, как в Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed Brotherhood.В новой Assassin’s Creed будут «новые разные типы врагов», плюс у врагов будет более развитый ИИ.В Assassin’s Creed: Mirage будет система розыска, похожая на Red Dead Redemption.Prince of Persia вдохновил разработчиков на создание истории игры.