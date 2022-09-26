Иосиф Пригожин рассказал о призыве на фронт
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Иосиф Пригожин рассказал о призыве на фронт

Иосиф Пригожин рассказал о призыве на фронт
Известный продюсер Иосиф Пригожин беспокоится за судьбу внука. Муж певицы Валерии в августе стал дедушкой. Его дочка Даная родила сына. На фоне объявленной в России частичной мобилизации Иосиф Пригожин забеспокоился о судьбе маленького внука, ведь папу мальчика, мужа Данаи Евгения Ткаченко, могут призвать на службу.
Своими переживаниями Иосиф Пригожин поделился в эфире НТВ в программе «Звезды сошлись», ведущим которой он стал с недавних пор. «Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что», — сказал Иосиф Пригожин. Сама же Даная Пригожина пока не успела поделиться с общественностью тем, что происходит в ее семье. В микроблоге дочь Иосифа Пригожина продолжает рассказывать о маленьком сыне, которому недавно исполнился месяц.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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