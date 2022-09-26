Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид вышли на подиум: как прошел показ Burberry
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид вышли на подиум: как прошел показ Burberry

Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид вышли на подиум: как прошел показ Burberry

Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид вышли на подиум: как прошел показ Burberry

В Лондоне сегодня прошел показ новой коллекции Burberry. Презентация должна была состояться еще больше недели назад в рамках Недели моды в Лондоне, но Рикардо Тиши принял решение перенести показ из-за смерти королевы Елизаветы II. Из Милана на показ прилетела подруга и муза дизайнера Ирина Шейк, а также Белла Хадид, в дефиле приняла участие и Наоми Кэмпбелл.


Ирина Шейк и Мариякарла Босконо на бэкстейдже показа
Канье Уэст и Наоми Кэмпбелл

Среди гостей был замечен Канье Уэст, который заглянул на бэкстейдж и пообщался с моделями и дизайнером. Особенно радостной, похоже, была встреча с Ириной Шейк — модель и рэпер, улыбаясь друг другу, обнялись и перебросились парой фраз. В прошлом году им приписывали роман, но все подробности о нем так и остались на уровне данных инсайдеров.


Весенне-летнюю коллекцию будущего года вдохновил ​​пляж, который Тиши описал в пресс-релизе как "место, где встречается человечество, где сталкиваются разные миры".

Летом в Британии пляж — это место демократии, сообщества. Это место, где люди из всех слоев общества могут наслаждаться простыми удовольствиями. Я хотел передать эту идеологию — эту эмоцию — во всей коллекции. Я хотел выразить этот дух единения и радости, этой реальности,

— сказал дизайнер.


Белла Хадид и Канье Уэст


Рикардо Тиши и Канье Уэст

В будущем сезоне бренд предлагает модникам макси-юбки с высокой талией и многослойные джинсовые платья, а также топы с кружевной отделкой и обтягивающие комбинезоны с фирменным клетчатым принтом. Что касается аксессуаров, то на подиуме были большие сумки, шляпы из ПВХ и поясные сумки, которые теперь "переехали" на предплечья.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид вышли на подиум: как прошел показ Burberry
Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла
Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце сентября
Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Apple перенесет производство iPhone из Китая в Индию
Apple перенесет производство iPhone из Китая в Индию
США будут работать с новым правительством Италии по вопросу поддержки Украины
США будут работать с новым правительством Италии по вопросу поддержки
Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли
Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства
Мошенники взломали бывшего главреда Vogue
Мошенники взломали бывшего главреда Vogue
Подручные средства, которыми можно заменить бумагу для выпечки
Подручные средства, которыми можно заменить бумагу для выпечки
В 2023 году выставка E3 состоится — она пройдет с 13 по 16 июня
В 2023 году выставка E3 состоится — она пройдет с 13 по 16 июня
Эрдоган назвал встречу Путина и Зеленского своей целью
Эрдоган назвал встречу Путина и Зеленского своей целью

Топ на сегодня

Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось (17 фото)
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Как Алла Пугачева всегда была в моде и оставалась собой: разбираем главные образы — от балахона до платья-айсберга
Как Алла Пугачева всегда была в моде и оставалась собой: разбираем

Еще по теме

Неделя моды в Лондоне: Ирина Шейк, Алеся Кафельникова, сестры Хадид на показе Burberry
Неделя моды в Лондоне: Ирина Шейк, Белла Хадид, Кендалл Дженнер на показе Burberry
Кэндис Свейнопол и Ирина Шейк с накладными ушами на показе Burberry
Ирина Шейк, Белла Хадид, Эшли Грэм, Наоми Кэмпбелл и другие на показе Michael Kors на улицах Нью-Йорка