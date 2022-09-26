Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид вышли на подиум: как прошел показ Burberry

Вадим Карасев

В Лондоне сегодня прошел показ новой коллекции Burberry. Презентация должна была состояться еще больше недели назад в рамках Недели моды в Лондоне, но Рикардо Тиши принял решение перенести показ из-за смерти королевы Елизаветы II. Из Милана на показ прилетела подруга и муза дизайнера Ирина Шейк, а также Белла Хадид, в дефиле приняла участие и Наоми Кэмпбелл.





Ирина Шейк и Мариякарла Босконо на бэкстейдже показаКанье Уэст и Наоми Кэмпбелл

Среди гостей был замечен Канье Уэст, который заглянул на бэкстейдж и пообщался с моделями и дизайнером. Особенно радостной, похоже, была встреча с Ириной Шейк — модель и рэпер, улыбаясь друг другу, обнялись и перебросились парой фраз. В прошлом году им приписывали роман, но все подробности о нем так и остались на уровне данных инсайдеров.





Весенне-летнюю коллекцию будущего года вдохновил ​​пляж, который Тиши описал в пресс-релизе как "место, где встречается человечество, где сталкиваются разные миры".

Летом в Британии пляж — это место демократии, сообщества. Это место, где люди из всех слоев общества могут наслаждаться простыми удовольствиями. Я хотел передать эту идеологию — эту эмоцию — во всей коллекции. Я хотел выразить этот дух единения и радости, этой реальности,

— сказал дизайнер.





Белла Хадид и Канье Уэст





Рикардо Тиши и Канье Уэст

В будущем сезоне бренд предлагает модникам макси-юбки с высокой талией и многослойные джинсовые платья, а также топы с кружевной отделкой и обтягивающие комбинезоны с фирменным клетчатым принтом. Что касается аксессуаров, то на подиуме были большие сумки, шляпы из ПВХ и поясные сумки, которые теперь "переехали" на предплечья.





Надя Бесчетникова