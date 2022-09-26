Известно, на чем держатся отношения Гориной и Безуса

Вадим Карасев

Кажется, эта история никогда не закончится, ведь пару Гориной и Безуса продолжают обсуждать в сети и у них регулярно появляются новые фанаты. Все это связано с тем, что они по-прежнему играют по сценарию, который никому кроме них неизвестен. Во время проектной вечеринки, которая по мнению Безуса является рок-концертом, парень решил рассказать, на чем держатся его отношения с Гориной. У них есть общие увлечения, а также алкогольные напитки, которые выступают своеобразным скрепляющим составом.Алена Опенченко уверяет, что теперь у Кати постоянно горят глаза и она больше напоминает кошку от возможности остаться наедине с Безусом. Но пока не ясно, продолжат ли они стоить отношения.Татьяна Репина радуется, что её малышке уже два месяца от роду, в то время как Безус организовывает для Гориной праздники, чтобы затащить её в постель. Впрочем, в этом нет ничего особенного, так как Вострецов, который был ухажером Гориной, отдал предпочтение Наталье Безверховой. Сама Катя покинуть проект пока не готова, вот и цепляется за любую возможность.