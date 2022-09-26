Япония ввела новые санкции против России
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Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела новые санкции против РоссииЯпония ввела новые санкции против России, запретила экспорт связанных с химоружием товаров

Власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Под запретом оказался экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Об этом говорится на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.



Кто пополнил санкционные списки?

Новые санкции распространяются на 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью. Также вводится запрет на поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия. Ограничения вступают в силу с 3 октября.

В списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, попали ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», АО «ВО "Машприборинторг"», АО «Информакустика», завод «Салют», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Кроме того, ограничения вводятся в отношении ООО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа», ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа"», ФГБУ 46-го Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений».



Японские санкции

Япония после начала спецоперации на Украине неоднократно вводила санкции против России. В частности, с 17 июня Япония ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого страна расширила запрет на экспорт товаров в Россию, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

27 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна введет дополнительные санкции против 160 граждан и организаций России. Планировалось заморозить активы 70 физических и юридических российских лиц. В отношении еще 90 российских организаций, якобы связанных с оборонным сектором, Токио введет экспортные санкции.

Позднее генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии планирует сохранять санкции против России в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Он заверил, что Токио намерено сотрудничать с членами «Большой семерки» (G7) и другими странами для поддержки Киева и оказания давления на Москву.

В конце июля также стало известно, что Япония захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России.

В ответ на это в марте МИД России объявил, что Москва отказывается продолжать переговоры с Токио по вопросу мирного договора, так и не заключенного с окончания Второй мировой войны. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение о выходе из диалога исторически оправданным.



Ответ российских хакеров

Российская хакерская группировка Killnet в начале сентября объявила войну японскому правительству. Они обвинили японское правительство в ведении антироссийской кампании.

Одним из первых атаке Killnet подвергся сайт токийского метро. В Telegram-канале группировки отмечается, что при попытке зайти в любой раздел сайта перед пользователями возникает уведомление об ошибке. До этого Killnet вывела из строя одну из популярнейших в Японии социальных сетей под названием Mixi. Перед этим хакеры атаковали электронное правительство Японии, главный налоговый портал страны и национальную платежную систему JCB.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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