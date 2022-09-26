Явка на референдумах в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по итогам четырех дней превысила 60%
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Явка на референдумах в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по итогам четырех дней превысила 60%

Явка на референдумах в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по итогам четырех дней превысила 60%

Явка на голосовании на референдумах в Луганской народной республике, а также Запорожской и Херсонской областях за четыре дня референдумов составила более 60%.

Самая большая явка избирателей в ЛНР. На 20:00 четвертого дня голосования составила 83,61%, сообщает ТАСС. Участниками референдума стали более 90 тыс. граждан ЛНР.


В Запорожской области явка на референдуме составила 66,43%. За это время проголосовало более 4 тыс. человек. Обращений по нарушениям порядка голосования не зафиксировано.

Явка на референдуме в Херсонской области составила 63,58%.

Также председатель ЦИК Херсонской области Марина Захарова сообщила, что сегодня, 26 сентября, были зафиксированы провокации с украинской стороны.

«Например, в Голопристанском районе Кинбурнская коса - участковая избирательная комиссия выехала туда немного позже из-за угрозы артиллерийского обстрела. Участковая избирательная комиссия отработала, голоса приняты у граждан и благополучно вернулась", - сказала Захарова.

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По материалам: uposters.ru

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