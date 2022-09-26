Эдгард Запашный рассказал о стычке с миллиардером

Дрессировщик Эдгард Запашный признался, что его пытались обвинить во всех смертных грехах. Несколько лет назад Эдгард Запашный вступил в неравную схватку с одним известным миллиардером. Дрессировщик был категорически против строительства стационарного цирка du Soleil в России. Народный артист считал, что открытие филиала известной канадской компании в России не является честной конкуренцией. По его мнению, в этом случае было бы логично основать аналогичный отечественный проект и за рубежом. «Я не боюсь конкуренции, но я за честность. Если у нас с вами появляется филиал «Мулен Ружа», то мы с вами должны иметь филиал Большого театра в Париже», — говорит 46-летний артист в программе «Однажды...» на канале НТВ. Запашному удалось обсудить животрепещущий вопрос с президентом России. Владимир Путин поддержал мнение Эдгарда. Однако миллиардер затаил обиду и использовал свои возможности, чтобы очернить имя дрессировщика. «На меня спустил всех собак. Ему принадлежит большое количество радиостанций, газет. Меня поливали, в чем только ни обвинили. Убийство Кеннеди почти на меня повесили. Вся грязь, которая могла, на меня почти полгода лилась, но я не боялся», — заявил артист, оставив имя бизнесмена в тайне.Эдгарду Запашному удалось добиться своего. Несмотря на информационную войну, стационарный цирк du Soleil в нашей стране так и не построили, а поклонники продолжают ходить на выступления любимого дрессировщика. Сейчас мужчина занимает должность генерального директора Большого Московского государственного цирка. Он вспоминает, что однажды мечтал стать богатым, как Роман Абрамович, и известным, как Майкл Джексон. По мнению Эдгарда, ему практически удалось реализовать свои планы на будущее. «В рамках нашей страны я уже известен, как Майкл Джексон, потому что нас в России все знают. И, наверно, богатый, как Абрамович», — шутит он. С ним сложно не согласиться. Братья Запашные — единственные цирковые артисты, которым удалось попасть в списки Forbes. Несколько лет назад общественность предполагала, что звезда арены схлестнулся с Михаилом Гуцериевым. С 2002 года 64-летний мужчина ежегодно попадает в список богатейших бизнесменов России. Однако группа компаний «САФМАР», принадлежащая Гурциеву, опровергла эту информацию. «Мы не инвестировали, и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка», — говорилось в пресс-релизе предприятия.