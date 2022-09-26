Юлия Высоцкая поделилась редким фото с повзрослевшим сыном

Актриса Юлия Высоцкая крайне редко показывает своего 19-летнего сына Петра в соцсетях. Можно пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз можно было увидеть Петра — сына Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. На премьере фильма родителей в Москве и в Венеции, на презентации модной коллаборации мамы и пару раз в соцсетях Высоцкой. Личная страница молодого человека закрыта от посторонних. Накануне Юлия поделилась новым снимком Пети. Кадр, судя по всему, сделан в загородном доме семьи, похожим на настоящий терем, в котором снималась программа «Едим Дома».«Воскресенье. Мчу в театр. Играем ''Укрощение строптивой''. Сын на хозяйстве», — подписала снимок актриса. Петр Кончаловский учится в главном архитектурном вузе страны – МАрхИ. Чтобы поступить в университет, наследник режиссера усердно занимался. Кроме того, Петр Андреевич Кончаловский является неполным тезкой своего знаменитого прадеда — художника Петра Петровича Кончаловского, который дал своим потомкам очень много в плане интеллектуального развития и любви к искусству.