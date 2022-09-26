Юлия Высоцкая поделилась редким фото с повзрослевшим сыном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Высоцкая поделилась редким фото с повзрослевшим сыном

Юлия Высоцкая поделилась редким фото с повзрослевшим сыном
Актриса Юлия Высоцкая крайне редко показывает своего 19-летнего сына Петра в соцсетях. Можно пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз можно было увидеть Петра — сына Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. На премьере фильма родителей в Москве и в Венеции, на презентации модной коллаборации мамы и пару раз в соцсетях Высоцкой. Личная страница молодого человека закрыта от посторонних. Накануне Юлия поделилась новым снимком Пети. Кадр, судя по всему, сделан в загородном доме семьи, похожим на настоящий терем, в котором снималась программа «Едим Дома».
«Воскресенье. Мчу в театр. Играем ''Укрощение строптивой''. Сын на хозяйстве», — подписала снимок актриса. Петр Кончаловский учится в главном архитектурном вузе страны – МАрхИ. Чтобы поступить в университет, наследник режиссера усердно занимался. Кроме того, Петр Андреевич Кончаловский является неполным тезкой своего знаменитого прадеда — художника Петра Петровича Кончаловского, который дал своим потомкам очень много в плане интеллектуального развития и любви к искусству.
# Шоу-бизнес Высоцкая Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году
Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится спецоперация на Украине
Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится
Лучшие шутки и мемы из Сети - 26.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 26.09.2022 (15 фото)
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и
Авторы Sword and Fairy Inn 2 анонсировали версии игры для приставок Xbox
Авторы Sword and Fairy Inn 2 анонсировали версии игры для приставок
Явка на референдумах в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по итогам четырех дней превысила 60%
Явка на референдумах в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по
Юлия Высоцкая поделилась редким фото с повзрослевшим сыном
Юлия Высоцкая поделилась редким фото с повзрослевшим сыном
Среди погибших при стрельбе в ижевской школе оказались три учителя
Среди погибших при стрельбе в ижевской школе оказались три учителя
Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид вышли на подиум: как прошел показ Burberry
Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла
Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце сентября
Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

Топ на сегодня

«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось (17 фото)
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Филиппа Киркорова раскритиковали за огромный гардероб
Филиппа Киркорова раскритиковали за огромный гардероб

Еще по теме

Наш "ответ" McDonald's: Юлия Высоцкая открыла бакалейные лавки "Едим дома"
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото своего 16-летнего сына Петра
Юлия Высоцкая показала редкий снимок в купальнике
Жив-здоров: Юлия Высоцкая показала сына после скандала с полицией