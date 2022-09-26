К внуку Григория Лепса с пеленок обращаются, как к директору

Дочка певца Григория Лепса рассекретила имя сына. Скупой на разговоры о личном Григорий Лепс не сдержался, когда узнал, что старшая дочь Инга родила первенца. Новоиспеченный дедушка во всеуслышание поделился радостью с поклонниками, не уточнив при этом, как назвали малыша. Спустя несколько дней наследница музыканта раскрыла карты. Инга опубликовала в личном блоге фотографию, сделанную, вероятно, в день выписки. Среди наборов воздушных шаров с надписью «это мальчик» девушка сделала неприметную запись.«Константин Михайлович, мы вас очень ждали. Дети — это все», — говорится в сообщении. Напомним, Инга Лепс — старшая дочь Григория Лепса от первого брака со Светланой Дубинской. Звездная наследница вышла замуж за театрального актера и режиссера Михаила Плутахина в апреле этого года, беременность она держала в секрете от посторонних.