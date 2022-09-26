Как отстирать домашние тапочки и избавиться от неприятного запаха, исходящего от них
Многие люди носят дома тапки, особенно осенью или зимой, чтобы согреть свои ноги. Тем не менее, многие за ними не следят должным образом, из-за чего они сильно загрязняться и издают неприятный запах. Но есть специальные средства, которые помогут придать им первозданный вид. Далее мы расскажем про чудо-раствор, который отстирает домашние тапки.
Как с помощью замачивания постирать тапки
Как правило, их необходимо стирать вручную, чтобы избавиться от различной грязи и противного запаха. Существует специальный раствор, который сделает любые тапочки чистыми. Чтобы его изготовить, необходимо смешать в тазике для стирки:
- соду – 1 столовую ложку;
- моющее для посуды – 2 столовые ложки;
- перекись водорода – 2 столовые ложки.
В приготовленном растворе необходимо замочить тапки на 10-15 минут. После пройденного времени их нужно потереть жесткой щеткой, чтобы отмыть старые загрязнения.
Как правильно постирать тапочки из ткани
Для начала необходимо набрать в тазик теплую воду, и в ней размешать хозяйственное мыло. На 10 литров воды необходимо 50 грамм мыльной стружки. Затем в ней стоит замочить тапки на 15-20 минут, а после пройденного времени потереть их с помощью мочалки. Потом их необходимо вытереть куском ткани и оставить сушиться.
Стирка тапок в стиральной машинке
Если на обуви нет декоративных элементов, значит, ее можно стирать с помощью этого способа. После необходимо тщательно проверить все швы, чтобы во время ношения они не разошлись. Для того чтобы их правильно постирать, необходимо:
- засунуть тапки в тканевый мешок и положить в барабан машинки;
- использовать специальный гель для стирки, а не порошок;
- выставить режим «обувь» или «деликатная стирка», а температуру – 30 градусов;
- отключить отжим и можно запускать стиральную машинку;
- Сушить их необходимо при комнатной температуре.
Чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо:
- обработать тапки с помощью сухого дезодоранта для обуви;
- внутрь насыпать немного соды и дать им постоять 20 минут;
- после пройденного времени их необходимо тщательно пропылесосить;
- набить тапки бумагой, чтобы она впитала неприятный запах;
- смочить ватный диск в антисептике и тщательно протереть их изнутри.
Все эти способы помогут отстирать домашние тапочки от любых загрязнений, а также избавиться от неприятного запаха, который они издают.