"Коммерсантъ": разработчики игр вывозят сотрудников из России чартерными рейсами из-за мобилизации
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"Коммерсантъ": разработчики игр вывозят сотрудников из России чартерными рейсами из-за мобилизации

"Коммерсантъ": разработчики игр вывозят сотрудников из России чартерными рейсами из-за мобилизации

Разработчики игр вывозят из страны своих российских сотрудников после объявления частичной мобилизации в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Так, изданию стало известно о случае, когда компания выкупила чартерный рейс и вывезла сразу сто сотрудников мужского пола вместе с их семьями. Кроме того, источники издания отмечают, что это не единичный случай — многие компании выкупают чартерные рейсы и вывозят сотрудников. Речь идет о сотрудниках студий, которые не могут рассчитывать на бронь, — дизайнерах и художниках.

Для этого [брони] нужно профильное образование в IT, то есть у нас весь менеджмент, художники и гейм-дизайнеры, а это две трети сотрудников каждой студии, находятся в зоне риска, — уточняет инсайдер.

Паника в индустрии началась после слов главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, который обратился к министру обороны Сергею Шойгу и заявил, что "бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного назначения и обеспечивает работу системообразующих компаний.

Почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах.

23 сентября Минцифры объявило о брони для сотрудников IT-компаний. Получить ее могут некоторые сотрудники в зависимости от профильного образования и работы по специальности. Игровой рынок, однако, по словам собеседника издания, находится "в панике". При этом многие зарубежные студии также пользуются ситуацией и нанимают опытных разработчиков, которые сейчас уезжают из России.

Ситуацию прокомментировали в телеграм-канале "Антиглянец".

У нас, в принципе, какие права человека, такой и глава СПЧ, из-за неосторожных слов которого сегодня разработчики игр улетают из России целыми самолетами. Давайте сразу экономику добьем, зачем нам вообще что-то, кроме танков да автоматов.

Многие зарубежные компании перевезли бизнес за рубеж еще после 24 февраля и планировали забрать сотрудников. Выезд сотрудников по разным причинам откладывался, однако после 21 сентября многие решили больше не ждать.

После объявления о частичной мобилизации многие россияне приняли решение покинуть страну. Большинство отправились в Армению, Грузию, Казахстан и другие страны, куда для въезда не требуется виза. Это привело к тому, что билеты на самолет взлетели в цене, а на границах России появились огромные очереди из легковых автомобилей.

Мобилизацию обсуждают многие известные люди. По этому поводу высказались Ксения Собчак и основатель YandexSupportAI Татьяна Савельева, а также генеральный директор лейбла BlaсkStar Пашу. Также ранее стало известно, что рэпер Тимати, который публично поддерживал военную спецоперацию РФ на Украине, после объявления мобилизации уехал в Узбекистан. Некоторые, в том числе Яна Рудковская и Оксана Лаврентьева, мобилизацию поддержали.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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