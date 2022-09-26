Козлов и Опенченко решили провести отпуск на Алтае
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Козлов и Опенченко решили провести отпуск на Алтае

Козлов и Опенченко решили провести отпуск на Алтае
Алёна Опенченко смирилась с тем, что в данный момент отправиться за границу не получится. В результате она вместе с Михаилом Козловым решила отправиться на Алтай.
 Учитывая сложившуюся обстановку, отпуск за границей сейчас никому не светит и Алена Опенченко это прекрасно понимает. Она решила смириться с неизбежным и вместе со своим молодым человеком в лице Михаила Козлова отправиться на Алтай.

В начале девушка изучила цены на билеты в Казахстан, где по её мнению должна была быть тёплая погода, однако только на дорогу по её подсчётам должно было уйти около одного миллиона. В итоге она решила проводить отдых в России.

Как оказалось, у Козлова нет загранпаспорта и делать его сейчас он не желает, потому что для этого необходимо получить гражданство, но тогда он попадет под мобилизацию. Козлов служил в армии в Молдавии и прописку имеет в Приднестровье. В итоге пара ждёт лучших времён и адаптируется под новый формат проекта.

Сейчас Алена и Миша первые нацелены на то, чтобы завести ребёнка и получить за него миллион рублей. Но Козлов планировал перевезти свою семью в Москву и заботиться в первую очередь о брате и маме. Неужели Опенченко рискует остаться одна с ребёнком на руках?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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