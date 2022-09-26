Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
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Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах

Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах

Во вторник, 27 сентября 2022 года православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня, посвященный Кресту, величайшей святыне христианства. Обретение Честного и Животворящего Креста Господня произошло в 326 г., в период царствования первого христианского императора Константина Великого. Красивые поздравления с торжеством создадут особую атмосферу праздника.

Красивые поздравление с Воздвижение Господним в картинках

Праздник Воздвижение Креста Господня 2022 — событие, которое олицетворяет прекращение гонения на христиан. Согласно преданию, в 326 году равноапостольная императрица Елена отправилась в Иерусалим в поисках христианских святынь. Она организовала раскопки на горе Голгофе, где был найдены три креста — на одном из них распяли Иисуса.



***

Тебя сердечно поздравляю я сегодня,
Ведь отмечает православный люд
Воздвиженье Креста Господня,
Звон колокольный слышен, ангелы поют.

Пускай в твоем сердечке вечно
Царят покой, надежда и любовь.
Пусть будет вера бесконечной,
И расцветает радость вновь и вновь.



***

Животворящий Крест Господень
Благослословенье нам несет.
Кто верует, тот и свободен,
Его Господь всегда спасет.

***

Тебе желаю силы духа
Сегодня, в праздник, в день любой,
И веры не для показухи,
Пусть будет Бог всегда с тобой.



***

Воздвиженье Животворящего Креста Господня
Мы отмечаем православною семьей сегодня!
Желаем Вам здоровья, радости и сил,
Чтоб каждый день улыбки приносил.
***

Желаем Божьего чудесного спасенья,
Желаем принимать лишь верные решенья.
Желаем, безусловно, не грешить,
В любви и счастье только жить.
***

Поздравляю с воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть, как роса, будет чиста,
Пусть сердце наполняется любовью!

Поздравления в стихах

***

Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
Пускай тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!
***

Сегодня праздник, Воздвижение креста,
Пусть он наполнит жизнь добром и благом,
Молитву небу вознесут уста,
Родные люди будут вечно рядом.
***

Иисус за нас все беды перенес
И жизнь свою отдать не побоялся,
Так пусть тебя всю жизнь хранит Христос,
Ты только лишь молись, люби и кайся!
***

Вас с Воздвижением поздравить
От души сейчас хочу.
Пусть Господь всегда поможет,
Все пусть будет по плечу.
***

Не теряйте веры в сердце,
Ведь она всегда спасет.
Искренняя пусть молитва
Облегчение принесет.

***

Попросите в праздник славный
Избавления от бед,
И услышите душою
Вы на свой вопрос ответ.
***

Был в этот день воздвигнут Крест Святой!
Пусть будет он для нас с тобой
Защитой, оберегом, талисманом,
Не даст в обиду колдунам, шаманам.
***

Убережёт от горя и напастей,
Побольше принесёт нам счастья.
Давай помолимся мы в этот день святой,
Запомни навсегда, Господь и я с тобой.
***

Сентября двадцать седьмого,
Мы отметим праздник снова.
Креста Животворящего,
Большого и Щадящего.
***

Он от болезней исцелял,
Грехи людей он искуплял.
Чествуем Его сейчас отныне,
Как величайшую святыню.
***

А вас поздравим с праздником,
И пожелаем Вам и радости.
Пусть Крест вас исцеляет вновь,
Вы поздравок примите и любовь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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