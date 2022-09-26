Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах

Во вторник, 27 сентября 2022 года православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня, посвященный Кресту, величайшей святыне христианства. Обретение Честного и Животворящего Креста Господня произошло в 326 г., в период царствования первого христианского императора Константина Великого. Красивые поздравления с торжеством создадут особую атмосферу праздника.

Красивые поздравление с Воздвижение Господним в картинках

Праздник Воздвижение Креста Господня 2022 — событие, которое олицетворяет прекращение гонения на христиан. Согласно преданию, в 326 году равноапостольная императрица Елена отправилась в Иерусалим в поисках христианских святынь. Она организовала раскопки на горе Голгофе, где был найдены три креста — на одном из них распяли Иисуса.





***

Тебя сердечно поздравляю я сегодня,

Ведь отмечает православный люд

Воздвиженье Креста Господня,

Звон колокольный слышен, ангелы поют.

Пускай в твоем сердечке вечно

Царят покой, надежда и любовь.

Пусть будет вера бесконечной,

И расцветает радость вновь и вновь.





***

Животворящий Крест Господень

Благослословенье нам несет.

Кто верует, тот и свободен,

Его Господь всегда спасет.

***

Тебе желаю силы духа

Сегодня, в праздник, в день любой,

И веры не для показухи,

Пусть будет Бог всегда с тобой.





***

Воздвиженье Животворящего Креста Господня

Мы отмечаем православною семьей сегодня!

Желаем Вам здоровья, радости и сил,

Чтоб каждый день улыбки приносил.

***

Желаем Божьего чудесного спасенья,

Желаем принимать лишь верные решенья.

Желаем, безусловно, не грешить,

В любви и счастье только жить.

***

Поздравляю с воздвижением Креста,

Желаю много счастья и здоровья,

Душа пусть, как роса, будет чиста,

Пусть сердце наполняется любовью!

Поздравления в стихах

***

Пускай Господь пошлет благословение,

Тебя от всех печалей пусть хранит!

Пускай тебе сопутствует везение,

А в жизни только мир всегда царит!

***

Сегодня праздник, Воздвижение креста,

Пусть он наполнит жизнь добром и благом,

Молитву небу вознесут уста,

Родные люди будут вечно рядом.

***

Иисус за нас все беды перенес

И жизнь свою отдать не побоялся,

Так пусть тебя всю жизнь хранит Христос,

Ты только лишь молись, люби и кайся!

***

Вас с Воздвижением поздравить

От души сейчас хочу.

Пусть Господь всегда поможет,

Все пусть будет по плечу.

***

Не теряйте веры в сердце,

Ведь она всегда спасет.

Искренняя пусть молитва

Облегчение принесет.

***

Попросите в праздник славный

Избавления от бед,

И услышите душою

Вы на свой вопрос ответ.

***

Был в этот день воздвигнут Крест Святой!

Пусть будет он для нас с тобой

Защитой, оберегом, талисманом,

Не даст в обиду колдунам, шаманам.

***

Убережёт от горя и напастей,

Побольше принесёт нам счастья.

Давай помолимся мы в этот день святой,

Запомни навсегда, Господь и я с тобой.

***

Сентября двадцать седьмого,

Мы отметим праздник снова.

Креста Животворящего,

Большого и Щадящего.

***

Он от болезней исцелял,

Грехи людей он искуплял.

Чествуем Его сейчас отныне,

Как величайшую святыню.

***

А вас поздравим с праздником,

И пожелаем Вам и радости.

Пусть Крест вас исцеляет вновь,

Вы поздравок примите и любовь.