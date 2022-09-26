Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену
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Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства Сноудену

Кремль прокомментировал предоставление российского гражданства СноуденуПесков заявил, что Сноуден сам попросил предоставить ему российское гражданство

Российское гражданство экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил по собственной просьбе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Разумеется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

О получении Сноуденом российского гражданства стало известно вечером 26 сентября. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

В 2013 году Сноуден оказался в центре скандала после того, как передал журналистам The Guardian и The Washington Post засекреченные документы. В них говорилось о слежке спецслужб США за гражданами Америки, а также других стран.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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