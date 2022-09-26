Ксения Собчак прокомментировала отъезд Тимати из России
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Ксения Собчак прокомментировала отъезд Тимати из России

Ксения Собчак прокомментировала отъезд Тимати из России

Ксения Собчак прокомментировала отъезд рэпера Тимати из России — музыкант находится в Узбекистане. Отъезд рэпера привлек внимание пользователей сети, поскольку совпал по времени с объявлением в России частичной мобилизации.

Так, в соцсетях появились предложения, чтобы Тимати, который публично поддерживал военную спецоперацию РФ на Украине, вернулся в Россию и отправился в военкомат. Герой только Пугачеву стебать, — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Собчак намекнула на пост Аллы Пугачевой, который певица опубликовала в инстаграме* после того, как ее мужа Максима Галкина** объявили иноагентом. Пугачева назвала мужа "настоящим патриотом России", который "желает Родине процветания и мирной жизни", и призвала в таком случае признать иноагентом и ее. Пост Пугачевой резко прокомментировал Тимати.

Так, после своего высказывания Алла Пугачева столкнулась с критикой со стороны многих известных людей, которые поддерживают спецоперацию. В свою очередь, немало звезд высказались в поддержку Пугачевой. После этого поста певицу такде проверяют на предмет дискредитации российской армии.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

**Признан в РФ иноагентом


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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