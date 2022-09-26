Ксения Собчак высмеяла Тимати
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак высмеяла Тимати

Ксения Собчак высмеяла Тимати
Ведущая и журналистка Ксения Собчак не упускает возможность подколоть звезд. Российские звезды осуждают друг друга напропалую, при этом на свои рыльца, которые вполне могут оказаться в пушку, явно не смотрят. Тимати осуждал Аллу Пугачеву, которая в непростой для России период покинула пределы страны и оказалась в Израиле, позже переместившись в Латвию. В настоящий момент Примадонна уже в России, а вот рэпер внезапно сбежал из страны, прибыв в безвизовый Узбекистан. Об этом он сам сообщил поклонникам, не уточнив цели своего визита за границу. Впрочем, выводы за него люди уже делают сами, например, Ксения Собчак. Ведущая явно намекает на то, что Тимати якобы прячется от чего-то, чего боялась и Примадонна.
«Герой. Только Пугачеву стебать», - съязвила Жена Константина Богомолова. Отметим, что саму экс-ведущую «Дома-2» видели недавно в посольстве Израиля в компании супруга, экс-мужа Максима Виторгана, сына Платона от него, а также бывшей жены Константина Богомолова Дарьи Мороз и их дочки Ани. Все они зашли в представительство и вышли позже с какими-то документами. После Собчак и Виторган направились в одну сторону, а Богомолов и Мороз – в другую. Видео происходящего доступно в Сети.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации
Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации
Егор Крид не желает общаться со СМИ
Егор Крид не желает общаться со СМИ
Роза Сябитова измучилась с внучкой
Роза Сябитова измучилась с внучкой
Тимати продал свою долю общепита в известной сети
Тимати продал свою долю общепита в известной сети
Елена Летучая рассказала о детях мужа
Елена Летучая рассказала о детях мужа
Несъедобные вещи, которые выглядят аппетитно (15 фото)
Несъедобные вещи, которые выглядят аппетитно (15 фото)
Вирус мощнее ковида и вода по цене нефти: Мехди Эбрагими Вафа о судьбе мира в ближайшие 10 лет
Вирус мощнее ковида и вода по цене нефти: Мехди Эбрагими Вафа о
Известно, на чем держатся отношения Гориной и Безуса
Известно, на чем держатся отношения Гориной и Безуса
Визит Шольца в Саудовскую Аравию закончился провалом
Визит Шольца в Саудовскую Аравию закончился провалом
Блинкен заявил о непризнании миром ЛНР и ДНР в составе России
Блинкен заявил о непризнании миром ЛНР и ДНР в составе России
Меркурий в соединении с Венерой 26 сентября 2022 года: как обойти стороной проблемы
Меркурий в соединении с Венерой 26 сентября 2022 года: как обойти
К внуку Григория Лепса с пеленок обращаются, как к директору
К внуку Григория Лепса с пеленок обращаются, как к директору

Топ на сегодня

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern Warfare II
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern
Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде
Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законом
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с

Еще по теме

Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником
Собчак похорошела после родов
Ксения Собчак обленилась после рождения ребенка
Ксения Собчак высказалась о судьбе сбежавшего Максима Галкина