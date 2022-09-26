Кто родился 26 сентября

Ольга Михайловна Германова, член Комитета Государственной Думы по культуре. Преподавал в средней школе г. Суджа Курской области. Избиралась депутатом Суджанского городского совета народных депутатов. Работала в администрации Курской области. Занимала пост главы г. Курска.

Избиралась депутатом Государственной Думы VII созыва.

Юрий Петрович Синельщиков (75 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Много лет проработал в органах прокуратуры сначала СССР, а затем РФ. Был доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

Сергей Алексеевич Веремеенко (67 лет), член Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Работал в Межпромбанке, в НПП «Сапфир». В 2000-х годах создал племенное коневодческое хозяйство «Снайп». Являлся депутатом Законодательного собрания Тверской области V и VI созывов.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

А ещё в этот день родились:

Олег Валентинович Белозёров (53 года), генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Работал в Ленэнерго, «ЛОМО», Российской топливной компании. Был начальником финансово-экономического отдела аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Возглавлял Федеральное дорожное агентство. Являлся заместителем, первым заместителем министра транспорта РФ.

В августе 2015 года возглавил ОАО «РЖД».

Алексей Александрович Мордашов (57 лет), председатель совета директоров ПАО «Северсталь». Работал на Череповецком металлургическом комбинате. В 1993 году руководил процессом приватизации предприятия, в результате которой оно было реорганизовано в ОАО «Северсталь». В 1996 году Алексей Мордашов занял должность генерального директора «Северстали», в 2015 году — был избран на пост председателя совета директоров компании.

Алексей Мордашов занимает 5 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2022» по версии журнала Форбс.

Андрей Евгеньевич Тюлин (61 год), генеральный директор АО «Российские космические системы». Служил в рядах Вооруженных сил СССР и РФ. Являлся начальником 11-го управления Минобороны РФ, начальником главного управления вооружения ВС РФ — заместителем начальника вооружения ВС РФ.

Возглавлял концерн «Авиаприборостроение», был директором по стратегическим проектам Уральского завода гражданской авиации, заместителем генерального директора ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии».

В августе 2014 года Андрей Тюлин был назначен генеральным директором АО «Российские космические системы».

Игорь Яковлевич Озар (61 год), генеральный директор ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (РКК «Энергия»). Работал на Московском шинном заводе, где прошел путь от инженера отдела труда и заработной платы до финансового директора. Являлся заместителем генерального директора по экономике и финансам — финансовым директором, исполнительным директором ПАО «Компания «Сухой». В 2011-2020 года занимал должность генерального директора компании.

В июле 2020 года Игорь Озар был избран генеральным директором ПАО «РКК «Энергия».

Людмила Васильевна Максакова, российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. После окончания Театрального училища имени Бориса Щукина была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где и работает до сих пор. На сцене этого театра актриса создала целый ряд ярких, запоминающихся образов: Адельма в «Принцессе Турандот», Мамаева в «На всякого мудреца довольно простоты», Маша в «Живом трупе», Анна Каренина в одноименной постановке, Иокаста в Царе Эдипе и др.

В кино Людмила Максакова дебютировала в 1964 году в картине Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой». Всего в её фильмографии около 40 кинолент. Она снималась в фильмах «Неподсуден», «Летучая мышь», «Десять негритят», «Прохиндиада, или Бег на месте» и др.

Людмила Васильевна преподает на кафедре мастерства актера Театрального института им. Щукина.

Олег Валерианович Басилашвили (88 лет), российский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Работал в Сталинградском драматическом театре, Театре имени Ленинского комсомола (г. Ленинград). С 1959 года — актёр Ленинградского Академического Большого драматического театра имени М. Горького (ныне им. Г.А. Товстоногова) На его сцене сыграл в более 50 спектаклях. Среди них, «Ревизор», «Дачники», «На всякого мудреца довольно простоты», «Дюдяшкин сон», «Калифорнийская сюита».

В кино дебютировал в 1956 году в картине Григория Никулина и Владимира Шредера «Невеста». Всего в фильмографии Олега Басилашвили более 70 фильмов. Это такие любимые зрителями картины, как «Служебный роман», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Яды, или Всемирная история отравлений», а также сериалы «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Ликвидация» и др.

Виктор Александрович Чижиков (1935-2020), российский художник-иллюстратор. Народный художник РФ. Работал карикатуристом в журналах «Крокодил» и «Огонёк», позднее стал детским художником и сотрудничал с журналами «Веселые картинки», «Мурзилка», газетой «Пионерская правда» и др.

Художник создал иллюстрации к множеству детских книг. Среди них, «В стране невыученных уроков» Лии Гераскиной, «Вниз по волшебной реке» Эдуарда Успенского, «Игрушки» Агнии Барто, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова.

Виктор Чижиков придумал талисман летних Игр 1980 года в Москве — олимпийского Мишку.

Владимир Николаевич Войнович (1932-2018), российский писатель-прозаик, поэт и драматург. Первая его повесть — «Мы здесь живем» — была напечатана в журнале «Новый мир» в 1961 году. С середины 1960-х годов писатель принимал активное участие в движении за права человека. За свою правозащитную деятельность и сатирическое изображение советской действительности Владимир Войнович подвергался преследованиям. В 1981 году указом Президиума Верховного Совета СССР писатель был лишен советского гражданства и эмигрировал. Проживал в ФРГ и США, сотрудничал с радиостанцией «Свобода». В 1990 году ему было возвращено гражданство, и писатель вернулся на Родину.

Владимир Войнович — автор романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и др. Его книги переведены более чем на 30 языков. Писатель также известен как автор текстов ко многим песням.

Иван Петрович Павлов (1849-1936), советский физиолог. Академик Академии наук СССР. Создатель науки о высшей нервной деятельности, в рамках которой разделил рефлексы на условные и безусловные, и доказал, что физиологические процессы коры головного мозга лежат в основе психической деятельности. Его исследования оказали большое влияние на развитие физиологии, психологии и педагогики. Учёный — автор ряда фундаментальных трудов по физиологии кровообращения, пищеварения и др.

В 1904 году Ивану Петровичу Павлову была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины «за работу по физиологии пищеварения». Он стал первым российским ученым, удостоенным этой награды.