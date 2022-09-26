Кто такие резервисты, и чем они отличаются от запасников

Согласно российскому законодательству, в запасе состоят резервисты и запасники. Рассматриваем, в чем их различие и что предписано обеим категориям, учитывая объявленную частичную мобилизацию.

Владимир Путин отметил, что призыву на военную службу подлежат граждане, состоящие в запасе, то есть те, кто имеет соответствующий опыт в военной деятельности. Запасники — это лица, уволенные с военной службы; успешно завершившие обучение в военных вузах и центрах; прошедшие срочную службу или АГС; завершившие обучение на военных кафедрах; освобожденные от призыва или получившие отсрочку до 27 лет; женщины, имеющие военную специальность.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах привлечь 300 тысяч резервистов. Кто же входит в это число? Это, по сути, те же запасники, но подписавшие договор с Минобороны РФ. В мирное время они участвуют в учениях и сборах, а условиях мобилизации обязаны прибыть в воинскую часть. При таком контракте россияне не оставляют обычную работу.

Так кого же мобилизуют? Служить отправятся и запасники, и резервисты, подходящие под одно из требований: отслужил в регулярной армии, имеет необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт.

Юрист, член Ассоциации юристов России Михаил Понежин подчеркнул важный момент. «При этом участников сборов не могут вместо обучения отправить, например, в зону спецоперации. Но в случае неявки гражданина в место и время, указанные в повестке, без уважительных причин военный комиссар принимает все необходимые меры по его призыву и доставке к месту проведения военных сборов», — добавил Понежин.