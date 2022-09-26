Курс лиры обвалился до исторического минимума
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Курс лиры обвалился до исторического минимума

Курс лиры обвалился до исторического минимумаКурс лиры достиг исторического минимума после снижения ключевой ставки в ТурцииСюжетКурс доллара:

Курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума — в ходе торгов 26 сентября валюта достигла 18,458 лиры за доллар в нижней точке, свидетельствуют данные торгов. На момент написания новости лира немного укрепилась, достигнув отметки в 18,45.

На падение повлияло очередное снижение ключевой ставки Центральным банком Турции 22 сентября на 100 базисных пунктов, до 12 процентов. Регулятор объяснил такое решение необходимостью остановить замедление экономического роста страны. При этом годовая инфляция в Турции превысила 80 процентов в августе.

В этом году Турцию ожидает существенный дефицит счета текущих операций, поскольку дополнительных проблем добавляет серьезное падение курса лиры. Растущие в мире цены на энергию только усугубляют ситуацию. Инфляция в стране стремительно ускоряется, и поддержка Эрдогана падает.

В текущем году турецкая валюта обвалилась примерно на 28 процентов, на чем сказывается в том числе неортодоксальная денежно-кредитная политика, которой придерживается президент страны Тайип Реджеп Эрдоган. Она заключается в понижении ключевой ставки ради борьбы с инфляцией.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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