Лидию Федосееву-Шукшину снова хотят отправить в дом престарелых в качестве подарка

Вадим Карасев

Вчера актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 84 года. Кроме поздравлений от многочисленных близких и поклонников, народная артистка получила и приглашение в дом престарелых от бывших родственников.

Сын экс-супруга Лидии Бари Алибасова рассказал, что они с отцом готовы принять пенсионерку в свое заведение. "Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш", — заявил Бари Алибасов-младший.

По словам сына музыканта, это будет заочным подарком для актрисы и ей там выделят VIP-место. Неясно, согласится ли на это Шукшина, так как развод с Бари Каримовичем сопровождался для нее громкими скандалами. Например, музыкант хотел переписать квартиру актрисы на своего помощника, чем сильно ее расстроил.

В январе дочь Лидии уже отправляла ее в дом престарелых. Ольга Шукшина пожаловалась, что не в силах обеспечить ей должный уход.

У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. В пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения.

Правда, поклонникам актрисы это не понравилось, и они начали требовать возвращения женщины домой. К слову, Алибасов-младший тогда заявил, что "бабушку надо спасать" и отправить ее жить к своему отцу. Однако в итоге Лидию все-таки вернули в ее родную квартиру.