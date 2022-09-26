Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года

Смена имиджа будет позитивно сказываться на самочувствии и состоянии волос, если выбирать благоприятные дни месяца. Рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре на октябрь 2022 года, помогут определиться со временем визита к стилисту для смены цвета волос.


Планируя поход к стилисту, важно выбрать благоприятное время, чтобы смена имиджа прошла успешно и без вреда для волос. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют пользоваться лунным календарем, чтобы точно знать о том, какие дни октября подходят для окрашивания, а в какое время лучше отложить процедуру и заняться уходом за локонами.

1 октября: первый день октября растущая Луна проведет созвездии Стрельца. Окрашивание волос в субботу пройдет успешно, если выбрать первую половину дня. Смена имиджа подойдет для тех, кто мечтает о переменах и готов изменить свою жизнь.

2, 3 и 4 октября: Луна в Козероге. Смена имиджа благоприятна в первые два дня: привлечь удачу помогут темные и рыжие оттенки. 4 октября астрологи рекомендуют заняться ухаживающими процедурами и сделать маски, укрепляющие волосы.

5, 6 октября: Луна переходит в созвездие Водолея, продолжая свой рост. В эти дни окрашивание волос не уместно из-за вероятности испортить локоны или выбрать неподходящий цвет, который надоест в скором времени. В среду и четверг будут полезными ополаскивания волос настоями целебных трав.

7, 8 октября: под влиянием растущей в созвездии Рыб Луны окрашивание волос усилит уверенность и будет положительно сказываться на самочувствии. В эти дни лучше всего использовать натуральные оттенки и щадящие красители, не вредящие локонам.


9, 10 октября: Полнолуние 9 октября наделяет пространство сильной энергетикой, которая усиливается влиянием созвездия Овна. Красить волосы в такое время — к неудачами перепадам настроения. 10 числа, когда Луна начнет убывать, красить волосы стоит в светлые оттенки, чтобы обрести гармонию и равновесие.

11, 12 октября: Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Тельца. Эти дни благоприятны для окрашивания волос, однако астрологи рекомендуют пользоваться натуральными красителями, чтобы избежать секущихся кончиков и перхоти.

13, 14 и 15 октября: три дня Луна проведет в созвездии Близнецов. Эти дни подходят для смелых экспериментов и окрашивания в яркие цвета. Благодаря смене имиджа появится энергия для решительных действий и смелость, необходимая для привлечения позитивных перемен.

16, 17 октября: Луна переходит в созвездие Рака, продолжая терять силы. Это время подходит для ухода за волосами, а вот от окрашивания лучше отказаться. Кардинальная смена имиджа может стать причиной депрессии.

18, 19 и 20 октября: Луна в созвездии Льва, и энергетика этого союза благоприятна для окрашивания. Новый цвет волос придаст оптимизма, а также поможет найти общий язык с окружением. Астрологи рекомендуют не менять имиджа кардинально и покрасить локоны в оттенок, приближенный к натуральному.

21, 22 октября: Луна в Деве — гармоничное время, когда можно посещать стилиста, подкрашивать отросшие корни волос, а также прибегнуть к сложному окрашиванию. Новый стиль станет визитной карточкой и подарит уверенность.


23, 24 октября: стареющая Луна переходит в Знак Весов. Эти ни неудачны для смены цвета волос. В этот период стоит больше времени посвящать самочувствию и профилактике заболеваний, а также укреплять иммунитет.

25, 26 и 27 октября: Наступает время Новолуния, которое пройдет 25 октября в созвездии Скорпиона. В эти дни окрашивание волос помет пробудить спящие таланты, найти в себе силы для активной работы и привлечения благополучных перемен.

28, 29 октября: рост Луны в созвездии Стрельца — не самое удачное время для смены имиджа. Окрашивание волос в эти дни может спровоцировать перепады настроения, которые помешают принимать верные решения.

30, 31 октября: растущая Луна в Козероге — удачное время для смены цвета волос. В последние дни октября можно смело записываться к стилисту, чтобы изменить образ, подобрать новый оттенок или вернуться к своему цвету.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Вячеслав Макаров: «Папа мог прожить гораздо дольше, но он сдался. Я не знал, что у него рак»
Вячеслав Макаров: «Папа мог прожить гораздо дольше, но он сдался. Я
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года
Козлов и Опенченко решили провести отпуск на Алтае
Козлов и Опенченко решили провести отпуск на Алтае
Российские спортсмены поддержали проведение референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье
Российские спортсмены поддержали проведение референдумов в ЛДНР,
Спрогнозировано увеличение производства российского вина
Спрогнозировано увеличение производства российского вина
В Gotham Knights игроков ждут разные истории за каждого из персонажей
В Gotham Knights игроков ждут разные истории за каждого из персонажей
Комната для хранения оружия
Комната для хранения оружия
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного
Deathloop отлично стартовал в Game Pass — на Xbox, PC и в Cloud Gaming
Deathloop отлично стартовал в Game Pass — на Xbox, PC и в Cloud Gaming
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего

Топ на сегодня

Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит по совести и по закону
Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern Warfare II
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законом
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с

Еще по теме

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на январь 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на август 2021 года