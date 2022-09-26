Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года

Вадим Карасев

Смена имиджа будет позитивно сказываться на самочувствии и состоянии волос, если выбирать благоприятные дни месяца. Рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре на октябрь 2022 года, помогут определиться со временем визита к стилисту для смены цвета волос.

Планируя поход к стилисту, важно выбрать благоприятное время, чтобы смена имиджа прошла успешно и без вреда для волос. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют пользоваться лунным календарем, чтобы точно знать о том, какие дни октября подходят для окрашивания, а в какое время лучше отложить процедуру и заняться уходом за локонами.

1 октября: первый день октября растущая Луна проведет созвездии Стрельца. Окрашивание волос в субботу пройдет успешно, если выбрать первую половину дня. Смена имиджа подойдет для тех, кто мечтает о переменах и готов изменить свою жизнь.

2, 3 и 4 октября: Луна в Козероге. Смена имиджа благоприятна в первые два дня: привлечь удачу помогут темные и рыжие оттенки. 4 октября астрологи рекомендуют заняться ухаживающими процедурами и сделать маски, укрепляющие волосы.

5, 6 октября: Луна переходит в созвездие Водолея, продолжая свой рост. В эти дни окрашивание волос не уместно из-за вероятности испортить локоны или выбрать неподходящий цвет, который надоест в скором времени. В среду и четверг будут полезными ополаскивания волос настоями целебных трав.

7, 8 октября: под влиянием растущей в созвездии Рыб Луны окрашивание волос усилит уверенность и будет положительно сказываться на самочувствии. В эти дни лучше всего использовать натуральные оттенки и щадящие красители, не вредящие локонам.

9, 10 октября: Полнолуние 9 октября наделяет пространство сильной энергетикой, которая усиливается влиянием созвездия Овна. Красить волосы в такое время — к неудачами перепадам настроения. 10 числа, когда Луна начнет убывать, красить волосы стоит в светлые оттенки, чтобы обрести гармонию и равновесие.

11, 12 октября: Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Тельца. Эти дни благоприятны для окрашивания волос, однако астрологи рекомендуют пользоваться натуральными красителями, чтобы избежать секущихся кончиков и перхоти.

13, 14 и 15 октября: три дня Луна проведет в созвездии Близнецов. Эти дни подходят для смелых экспериментов и окрашивания в яркие цвета. Благодаря смене имиджа появится энергия для решительных действий и смелость, необходимая для привлечения позитивных перемен.

16, 17 октября: Луна переходит в созвездие Рака, продолжая терять силы. Это время подходит для ухода за волосами, а вот от окрашивания лучше отказаться. Кардинальная смена имиджа может стать причиной депрессии.

18, 19 и 20 октября: Луна в созвездии Льва, и энергетика этого союза благоприятна для окрашивания. Новый цвет волос придаст оптимизма, а также поможет найти общий язык с окружением. Астрологи рекомендуют не менять имиджа кардинально и покрасить локоны в оттенок, приближенный к натуральному.

21, 22 октября: Луна в Деве — гармоничное время, когда можно посещать стилиста, подкрашивать отросшие корни волос, а также прибегнуть к сложному окрашиванию. Новый стиль станет визитной карточкой и подарит уверенность.

23, 24 октября: стареющая Луна переходит в Знак Весов. Эти ни неудачны для смены цвета волос. В этот период стоит больше времени посвящать самочувствию и профилактике заболеваний, а также укреплять иммунитет.

25, 26 и 27 октября: Наступает время Новолуния, которое пройдет 25 октября в созвездии Скорпиона. В эти дни окрашивание волос помет пробудить спящие таланты, найти в себе силы для активной работы и привлечения благополучных перемен.

28, 29 октября: рост Луны в созвездии Стрельца — не самое удачное время для смены имиджа. Окрашивание волос в эти дни может спровоцировать перепады настроения, которые помешают принимать верные решения.

30, 31 октября: растущая Луна в Козероге — удачное время для смены цвета волос. В последние дни октября можно смело записываться к стилисту, чтобы изменить образ, подобрать новый оттенок или вернуться к своему цвету.