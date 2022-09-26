Мать Аскольда Запашного сделала все, чтобы он не женился

44-летний дрессировщик Аскольд Запашный признался, что мама была против его невесты. Народный артист России не торопился лишаться статуса холостяка. Его планы изменились, когда он встретил Элен Райхлин. Между молодыми людьми возникли сильные чувства. Они состояли в серьезных отношениях три года, прежде чем связать себя узами брака. Родители Элен хотели видеть зятя-медика. «Я из семьи врачей, и моя мама всегда была категорически против животных, потому что она считала, что животные — это зараза, бактерии, глисты. А здесь целый мир животных. И менталитет другой, естественно», — сказала Элен. Ей тяжело было найти и подход к матери Аскольда. Татьяна Запашная всячески пыталась противостоять свадьбе сына. Дрессировщицу смущало происхождение девушки. Ее родители еще в молодости переехали в Израиль из Беларуси. Татьяна Васильевна также желала, чтобы рядом с сыном была спутница, близкая к его профессии.«Моя мама вообще не понимала, как можно жить с человеком не из цирка и из другого государства. И она начала против Элен агрессивную семейную кампанию. И всё делала для того, чтобы мы не были вместе, начиная с информационной войны», — объяснил Запашный в программе «Однажды» на НТВ. Но Татьяна Васильевна всё же приняла Элен. На это повлияло рождение дочери Аскольда. Взяв на руки маленькую Еву, вдова Вальтера Запашного изменила свое отношение к невестке – «случилась любовь». По мнению Запашного, в тот момент его мать поняла, что нужно менять ситуацию. Старшую дочь Аскольд назвал в честь первой женщины на планете. Сложнее супругам было выбрать имя для младшей наследницы. Однажды Аскольд и Элен оказались в пробке рядом с грузовиком, на бампере которого было имя диснеевской принцессы Эльзы. Вопрос был решен. Девочки разносторонние. Они играют на фортепиано, как мать, а также репетируют цирковые номера, как отец.