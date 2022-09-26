Мать Аскольда Запашного сделала все, чтобы он не женился
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мать Аскольда Запашного сделала все, чтобы он не женился

Мать Аскольда Запашного сделала все, чтобы он не женился
44-летний дрессировщик Аскольд Запашный признался, что мама была против его невесты. Народный артист России не торопился лишаться статуса холостяка. Его планы изменились, когда он встретил Элен Райхлин. Между молодыми людьми возникли сильные чувства. Они состояли в серьезных отношениях три года, прежде чем связать себя узами брака. Родители Элен хотели видеть зятя-медика. «Я из семьи врачей, и моя мама всегда была категорически против животных, потому что она считала, что животные — это зараза, бактерии, глисты. А здесь целый мир животных. И менталитет другой, естественно», — сказала Элен. Ей тяжело было найти и подход к матери Аскольда. Татьяна Запашная всячески пыталась противостоять свадьбе сына. Дрессировщицу смущало происхождение девушки. Ее родители еще в молодости переехали в Израиль из Беларуси. Татьяна Васильевна также желала, чтобы рядом с сыном была спутница, близкая к его профессии.
«Моя мама вообще не понимала, как можно жить с человеком не из цирка и из другого государства. И она начала против Элен агрессивную семейную кампанию. И всё делала для того, чтобы мы не были вместе, начиная с информационной войны», — объяснил Запашный в программе «Однажды» на НТВ. Но Татьяна Васильевна всё же приняла Элен. На это повлияло рождение дочери Аскольда. Взяв на руки маленькую Еву, вдова Вальтера Запашного изменила свое отношение к невестке – «случилась любовь». По мнению Запашного, в тот момент его мать поняла, что нужно менять ситуацию. Старшую дочь Аскольд назвал в честь первой женщины на планете. Сложнее супругам было выбрать имя для младшей наследницы. Однажды Аскольд и Элен оказались в пробке рядом с грузовиком, на бампере которого было имя диснеевской принцессы Эльзы. Вопрос был решен. Девочки разносторонние. Они играют на фортепиано, как мать, а также репетируют цирковые номера, как отец.
# Шоу-бизнес Запашный Аскольд
По материалам: z-aya

Последние новости

«Не мыла голову месяц, а муж водит дочь в садик»: военкоры о том, как выживают в Донбассе
«Не мыла голову месяц, а муж водит дочь в садик»: военкоры о том, как
Россиянам назвали способы удалить личные данные из общего доступа
Россиянам назвали способы удалить личные данные из общего доступа
Мать Аскольда Запашного сделала все, чтобы он не женился
Мать Аскольда Запашного сделала все, чтобы он не женился
Ксения Собчак высказалась о теракте в Ижевске
Ксения Собчак высказалась о теракте в Ижевске
Елене Прокловой понадобилась пластика после ДТП
Елене Прокловой понадобилась пластика после ДТП
Глеб Матвейчук похвастался подросшими детьми
Глеб Матвейчук похвастался подросшими детьми
Ольга Орлова призналась, что уже не второй раз беременна
Ольга Орлова призналась, что уже не второй раз беременна
В России изменили правила поступления в вузы
В России изменили правила поступления в вузы
Арктический волк - его первыми в мире клонировали китайские ученые (2 фото)
Арктический волк - его первыми в мире клонировали китайские ученые (2
Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые детали
Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые
Пентагон назвал количество переданного Украине оружия
Пентагон назвал количество переданного Украине оружия
Лидию Федосееву-Шукшину снова хотят отправить в дом престарелых в качестве подарка
Лидию Федосееву-Шукшину снова хотят отправить в дом престарелых в

Топ на сегодня

Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось (17 фото)
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что
Подборка гифок (25 гифок) - 23.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 23.09.2022
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием

Еще по теме

Аскольда Запашного госпитализировали после падения с водных лыж
Аскольд Запашный жутко состарился из-за операции дочери
Жена Аскольда Запашного переживает за жизнь семьи
Аскольд Запашный попал в аварию в Москве