Меркурий в соединении с Венерой 26 сентября 2022 года: как обойти стороной проблемы

Вадим Карасев

Когда Меркурий и Венера располагаются по одну сторону от Земли, это крайне неблагоприятно сказывается практически на всех сферах нашей с вами жизни. Сегодня очень опасный день, поэтому постарайтесь следовать простым рекомендациям астрологов.

Ранее мы рассказывали о том, как зарядить себя удачей и положительной энергетикой на весь день. Такие советы сегодня будут самыми важными, ведь Меркурий и Венера окажутся в крайне негативом положении.

Не ленитесь

Венера будет подталкивать нас к лени, прокрастинации. Она постоянно будет стараться увести наши мысли подальше от работы. Это очень негативно скажется на продуктивности в течении дня. Астрологи настоятельно рекомендуют отложить в сторону гаджеты и закрыть все вкладки с новостями, социальными сетями. Если вы этого не сделаете, то сегодня вас будет ожидать очень непродуктивный понедельник.

Не откладывайте важные дела на потом, поскольку это может очень сильно ударить по вашей репутации на работе. Если есть задачи, которые нужно решить прямо сегодня, решайте их. Не упускайте возможности это сделать, так как потом завершить начатое будет еще сложнее.

Не перегружайте себя делами

Сделайте все то, что должны, причем как можно скорее и качественнее, чтобы уйти с работы пораньше или не засиживаться в офисе слишком долго. Слабость Венеры говорит нам о том, что сил у нас с вами будет очень немного. Лучше сохранить часть энергии на вечер, чтобы можно было сделать что-то по дому или просто расслабиться.

Если вы устанете на работе, ни в коем случае не продолжайте давить на газ ещё и дома. Отложите домашние дела в таком случае на потом. Это будет лучшим решением.

Боритесь с депрессивными мыслями

Это уже будет последствием негативного настроения Меркурия, который будет занят борьбой с энергетикой Венеры. Плохое настроение может настигнуть вас в любое время дня, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют быть готовыми к отражению этой атаки. Держите наготове телефон, чтобы позвонить кому-то из близких или друзей, либо как-то иначе заставляйте себя повышать настроение. В этом вам может помочь простой утренний ритуал.

Любыми способами боритесь с унынием. Если этого не делать, можно довольно сильно подпортить себе жизнь. Соединение Меркурия и Венеры с высокой вероятностью усилит ваши переживания.

Используйте логику

Креативное мышление и интуиция будут давать сбой с утра и до самого вечера. Большие проблемы испытают представители творческих профессий. Другие же люди будут ошибаться реже, но с не менее негативными последствиями. Астрологи настоятельно советуют всем тем, кто привык решать проблемы быстро, немного притормозить и постараться оценить ситуацию максимально осторожно, объективно.

Не слушайте советы окружающих

В целом в сегодня эксперты советуют не слушать никого. Возможен обман со стороны даже близких людей, не говоря уже о лицемерии коллег и друзей. Не верьте сегодня никому кроме себя. Так будет безопаснее. В моменты принятия важных решений опирайтесь на свой личный опыт. Если кто-то будет давать вам непрошеные советы, сделайте вид, что вам интересно, чтобы не испортить отношения с этим человеком.