Минцифры утвердит перечень IT-специальностей с правом отсрочки

Минцифры РФ сегодня утвердит примерный перечень IT-специальностей, дающих право на отсрочку от призыва в ходе частичной мобилизации, сообщил глава ведомства Максут Шадаев в Telegram-канале.

Во вторник, 27 сентября на портале госуслуг можно будет заполнить форму на получение IT-специалистами отсрочки от призыва. По словам министра, список будет большим. «Но если вдруг вы не нашли свою специальность, вы сможете добавить ее в форме, но под свою ответственность, потому что, если они отсутствуют в нашем приказе, то, к сожалению, это не гарантия», — сообщил Шадаев. Соответствующие списки Минцифры будет передавать в Генштаб и военкоматы раз в сутки.

Минцифры также рассчитывает перезапустить аккредитацию IT-компаний в течение одной — двух недель.

Минобороны 23 сентября опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Под нее, в частности, не попадут сотрудники организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, и компаний, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Кроме того, не будут призваны граждане, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ.