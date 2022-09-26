Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
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Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране

Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в странеМинистр финансов Германии Линднер призвал к ограничению роста цен на газ в стране

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал к ограничению роста цен на газ. Это необходимо, чтобы снизить тарифы на топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

«С учетом налога на газ правовой вопрос для меня менее важен, чем экономический. У нас есть налог на газ, который [способствует] росту цен. Но нам нужно [ввести] потолок цен на газ, благодаря чему цены снизятся», — сказал он.

Отмечается, что власти страны с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию с потребителей. Потребители должны будут оплачивать его до конца марта 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Отмечается, что именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам в Европе. По данным издания, отопление почти половины домов в ФРГ обеспечивается именно за счет газа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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