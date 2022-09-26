Мобилизованные смогут брать с собой в воинскую часть деньги
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Мобилизованные смогут брать с собой в воинскую часть деньги

Мобилизованные смогут брать с собой в воинскую часть деньги

Граждане России, попавшие под действие кампании частичной мобилизации, имеют право взять с собой в воинскую часть в том числе деньги и предметы личной гигиены. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

Согласно опубликованным данным, «мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы». При этом там уточнили, что если россиянин имеет такое желание, то он может взять с собой также собственное нижнее белье (или термобелье), различные батарейки, фонарик и спортивную шапку.

Кроме того, в перечень предметов, которые можно привезти в часть, попали тактические перчатки, химическая грелка и так называемый мультитул — многофункциональный компактный инструмент. «Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое», — говорится на сайте.

Там также предупредили россиян, что мобилизованные не могут прибывать в расположение Вооруженных сил с каким-либо видом оружия — холодным, охотничьим, травматическим или наградным. Всем призывникам, утверждают на портале, выдается штатное стрелковое вооружение.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что все работники гражданской сферы, призванные по мобилизации, приобретут статус военнослужащих по контракту. При этом предполагается, что трудовые договоры этих россиян будут временно приостановлены с сохранением их рабочей позиции.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от военной службы студентам очной и очно-заочной формы обучения. Они смогут воспользоваться этим правом, если проходят обучение в образовательных заведениях с государственной аттестацией.

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По материалам: pnp.ru

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