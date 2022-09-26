МОК начал беспокоить россиянин во главе Международной боксерской ассоциации
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МОК начал беспокоить россиянин во главе Международной боксерской ассоциации

МОК начал беспокоить россиянин во главе Международной боксерской ассоциации

В международном олимпийском комитете "крайне обеспокоены" из-за того, что Международная боксерская ассоциация в ходе внеочередного конгресса в Ереване 25 сентября проголосовала против проведения новых выборов президента, пишет Inside the Games. Отказ от проведения выборов означает, что пост по-прежнему будет занимать россиянин Умар Кремлев.

"МОК крайне обеспокоен внеочередным конгрессом IBA. В числе прочих настороженность вызывает то, что выборов не было, а состоялось лишь голосование, чтобы не проводить выборы. Также есть хаотичные признаки процедуры голосования. После этих тревожных событий исполком МОК должен будет полностью проанализировать ситуацию на своем следующем заседании".

Кремлев возглавляет ассоциацию с 2020 года. Ранее его избрали в Исполком ассоциации. Он стал первым россиянином в ее составе.


Отметим, что Международная боксерская ассоциация на время приостановила участие в организации Федерации бокса Украины. Причиной стало "вмешательство государства в работу".

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По материалам: uposters.ru

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