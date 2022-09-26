Молодожены переехали в новый дом и нашли трогательную записку от прежних жильцов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Молодожены переехали в новый дом и нашли трогательную записку от прежних жильцов

Молодожены переехали в новый дом и нашли трогательную записку от прежних жильцовПользователей Reddit растрогала записка от прежних жильцов молодоженам, переехавшим в дом

Пользователь Reddit опубликовал пост с фотографией записки в рамке, которую обнаружили молодожены после переезда в новый дом. Содержание послания, написанного прежними жильцами, растрогало пользователей сети.

В записке бывшие владельцы дома сообщили, что прожили в нем 30 лет. «Мы переехали сюда, когда нам было по 50 лет, и покидаем его, когда нам уже по 80 лет», — отметили они.

Прежние жильцы выразили надежду на то, что молодожены будут прекрасно проводить время в новом доме. «У дома очень хорошая карма, и мы передаем его вам! Поздравляем!» — добавили авторы найденного послания.

Менее чем за сутки пост набрал более 70 тысяч лайков и сотни комментариев. Многие юзеры сочли записку, адресованную молодоженам, трогательной. Один из пользователей признался, что хотел бы познакомиться с бывшими владельцами дома и подружиться с ними. Другой заявил, что на месте молодоженов оставил бы эту записку и хранил ее на видном месте.

«Этот пост напомнил мне о том, как мы покупали квартиру в 2004 году. Ее прежняя владелица, милая женщина по имени София, сказала нам: "Мы здесь жили с детьми, это хорошее место, надеюсь, что у вас тоже здесь будет много детей". Пока мы жили в этой квартире, у нас родилось четверо детей», — поделился своей истории еще один комментатор.

Ранее пользователь Reddit показал открытку, которую ему сделала 98-летняя бабушка на компьютере. Послание, в котором пожилая женщина поздравила внука с днем рождения, умилило многих комментаторов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Президент Южной Кореи публично выругался после встречи с Байденом
Президент Южной Кореи публично выругался после встречи с Байденом
Молодожены переехали в новый дом и нашли трогательную записку от прежних жильцов
Молодожены переехали в новый дом и нашли трогательную записку от
Как отстирать домашние тапочки и избавиться от неприятного запаха, исходящего от них
Как отстирать домашние тапочки и избавиться от неприятного запаха,
Накажут ли Аллу Пугачеву власти, и вернется ли она к Максиму Галкину*? Прогноз ясновидящей
Накажут ли Аллу Пугачеву власти, и вернется ли она к Максиму
"Засыпало по пояс": Виктория Боня попала в горах под "божественную" лавину
"Засыпало по пояс": Виктория Боня попала в горах под
Япония ввела новые санкции против России
Япония ввела новые санкции против России
Рэпер 6ix9ine со сцены признался в любви к России
Рэпер 6ix9ine со сцены признался в любви к России
Новая Луна в Весах: три обряда, которые стоит провести 26 сентября 2022 года
Новая Луна в Весах: три обряда, которые стоит провести 26 сентября
Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Смену цвета кнопки Xbox на геймпаде показали в новом видео
Смену цвета кнопки Xbox на геймпаде показали в новом видео
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась

Топ на сегодня

В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern Warfare II
На Xbox уже доступна открытая бета-версия Call of Duty: Modern
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законом
Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с
В Госдуме заявили о начале «исхода» русских земель с Украины
В Госдуме заявили о начале «исхода» русских земель с Украины
Не для слабонервных: змея залезла девушке в ухо
Не для слабонервных: змея залезла девушке в ухо

Еще по теме

Мужчина нашел записку на парковке и вызвал споры в сети
Объявление в парке напугало пользователей сети
Стало известно содержание предсмертной записки тульских школьниц
Фото «двухмерного» здания поставило пользователей сети в тупик