Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится

Бывший супруг астролога Тамары Глобы рассказал о сильных переменах. Павел Глоба рассказал, что сейчас идет период ретроградного Плутона. «Плутон отвечает за власть, управление, воины, взрывы, смерть, капитализм, материальный мир, крупные предприятия, финансовые учреждения, а так же за трансформацию!» — говорит астролог. Что это означает на деле? Ретроградная фаза может стать причиной фундаментальных перемен и опасных решений. Поэтому не спешите действовать второпях, все нужно тщательно обдумывать. Ретроградный Плутон любит поднимать старые триггеры со дна человеческой души, внутренние кризисы, страхи, сподвигнет на анализ ошибок, трансформацию отношений, подведет итоговую черту. И, увы, как отмечает астролог в своем telegram-канале, возрастает большая вероятность проблем глобального масштаба. И Продлится этот тяжелый период до 8 октября. Ретроградный Плутон может принести массу проблем: забрать работу, финансовый фундамент, здоровье, и даже жизнь. Но есть и плюсы. Как утверждает Павел Глоба, для кого-то это станет периодом переоценки своих ценностей, глобальная внутренняя трансформация и настройка на новые цели и новые этапы в жизни.