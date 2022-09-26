Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится

Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Бывший супруг астролога Тамары Глобы рассказал о сильных переменах. Павел Глоба рассказал, что сейчас идет период ретроградного Плутона. «Плутон отвечает за власть, управление, воины, взрывы, смерть, капитализм, материальный мир, крупные предприятия, финансовые учреждения, а так же за трансформацию!» — говорит астролог. Что это означает на деле? Ретроградная фаза может стать причиной фундаментальных перемен и опасных решений. Поэтому не спешите действовать второпях, все нужно тщательно обдумывать. Ретроградный Плутон любит поднимать старые триггеры со дна человеческой души, внутренние кризисы, страхи, сподвигнет на анализ ошибок, трансформацию отношений, подведет итоговую черту. И, увы, как отмечает астролог в своем telegram-канале, возрастает большая вероятность проблем глобального масштаба. И Продлится этот тяжелый период до 8 октября. Ретроградный Плутон может принести массу проблем: забрать работу, финансовый фундамент, здоровье, и даже жизнь. Но есть и плюсы. Как утверждает Павел Глоба, для кого-то это станет периодом переоценки своих ценностей, глобальная внутренняя трансформация и настройка на новые цели и новые этапы в жизни.
# Шоу-бизнес Глоба Тамара
По материалам: z-aya

Последние новости

«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на форуме "Связь поколений"
"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на
Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность
Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность
Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы на исцеление
У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы
Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО
Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году

Топ на сегодня

Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного

Еще по теме

Прогноз Тамары Глоба на декабрь 2017 года для всех знаков Зодиака
Прогноз Тамары Глобы на 2018 год – что ждет Россию и мир
Прогноз астролога Павла Глобы о Путине и России на 2018 год - что ждать в Новом году
Прогноз Тамары Глоба на ноябрь 2017 года для всех знаков Зодиака