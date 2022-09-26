МВД Италии заявило о победе на выборах в парламент правоцентристской коалиции
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МВД Италии заявило о победе на выборах в парламент правоцентристской коалиции

МВД Италии заявило о победе на выборах в парламент правоцентристской коалицииМВД Италии заявило о победе правоцентристской коалиции с более чем 44% голосов

На внеочередных парламентских выборах в Италии победу одерживает правоцентристская коалиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные данные МВД страны.

Коалиция, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные» заполучила более 44 процентов голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные после подсчета абсолютного большинства бюллетеней.

Главной политической силой страны становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов. По ее словам, итальянцы «дали четкое указание на правоцентристское правительство».

Партия «Лига» Маттео Сальвини заработала 8,9 процента голосов, а «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — около восьми процентов, потеряв популярность.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен обратила внимание, что победа на выборах правоцентристской коалиции в Италии и праволиберального блока в Швеции не повлияет на объемы поддержки, оказываемой Украине Евросоюзом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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