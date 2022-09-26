На Западе заговорили о существенном снижении поддержки Украины

Вадим Карасев

Как европейские, так и американские медиа оказывают все меньшую информационную поддержку Украине. О приоритете внутренних проблем Запада над внешними пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, за более чем полгода в Конгрессе США значительно убавилось сторонников активной военной и экономической помощи Киеву: так, ряд конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии придерживаются изоляционистских взглядов, предлагая потратить средства федерального бюджета на решение внутренних экономических проблем, а именно на снижение непривычно высокой для Соединённых Штатов инфляции.

Ключевое значение для помощи Украине имеют наступающие промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре текущего года. В случае победы Республиканской партии ситуация с поддержкой Киева может измениться. Собеседники WSJ из Белого Дома отметили, что работают максимально оперативно, чтобы предоставить ВСУ и правительству Зеленского максимальный объем помощи до того момента, как потеряют такую возможность вместе с большинством в парламенте.

Конгрессмены-республиканцы Роджер Уильямс и Джош Хоули голосовали против очередного пакета помощи Украине. Инициативы демократов, по мнению парламентариев, истощают оборонный потенциал США и опосредованно угрожают американской нацбезопасности. Ранее отдельные демократы и республиканцы-центристы призывали президента США Байдена передать Киеву ракетную систему ATACMS с дальностью поражения около 300 км. В Белом Доме отказались, аргументировав возможным началом масштабного конфликта между Россией и НАТО в случае поставок Украине дальнобойного вооружения.

В свою очередь, The Washington Post пишет, что "взрывной" рост стоимости топлива, инфляция и экономическая нестабильность на Западе сводят на нет желание не только политических элит, но и простого населения в продолжении дорогостоящей поддержки Украины.

Впервые с миграционного кризиса 2014-2015 годов о правых и евроскептиках в Европе стали говорить всерьёз: их снисходительное отношение к Москве вызывает беспокойство как на Украине, так и в лидирующих странах Евросоюза. По данным The Washington Post, опрошенные американцы всё меньше беспокоятся об успехах Украины, полагая, что следует прекратить выделять ей помощь.

Демократы, в отличие от оппонентов-республиканцев и евроскептиков, занимают жёсткую позицию касаемо помощи Киеву. Сенатор-демократ Крис Мерфи от штата Коннектикут предположил, что Украине важны не только размеры поставок, но и сам факт поддержки от западных стран: он определяет моральный дух военнослужащих и простых граждан страны.

"Если республиканцы станут большинством в Палате представителей и начнут просачиваться слухи о том, что они перестали финансировать Украину, это может иметь катастрофические последствия для морального духа украинцев и их способности вести борьбу", — цитирует его слова издание.



В Европарламенте уже назвали "катастрофой для Европы" победу правоцентристской коалиции во главе с Джорджей Мелони. Это вызывает "беспокойство" у Европарламента, поскольку позиция Мелони по ряду вопросов напоминает евродепутатам риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и экс-президента США Дональда Трампа. В коалицию, помимо "Братьев Италии" Мелони, входят партии, возглавляемые Маттео Сальвини ("Лига Севера") и Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия!") – этих политиков на Западе считают "пророссийскими".