Накажут ли Аллу Пугачеву власти, и вернется ли она к Максиму Галкину*? Прогноз ясновидящей

В последнее время о женщине, которая поет, стали говорить очень много из-за ее позиции по поводу происходящего с мире. Алла Борисовна даже попросила власть признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным. Правда, этого пока не произошло. И произойдет ли? На этот вопрос ответила звезда «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

По словам Кажетты Ахметжановой, 73-летняя Примадонны разочарована в муже, она не получает от него то, чего бы ей хотелось. Однако это не мешает артистке вставать на сторону шоумена.

«Казалось, все мы уже прощались с Примадонной и Галкиным, но пришлось снова с ними столкнуться. Сейчас, когда идут сложные события, вообще никому нет дела до Пугачевой с ее признаниями о том, что она хочет стать иноагентом. По сути ее начали забывать. Нет ничего сверхъестественного в том, что она уехала за границу. Примадонна думала, надеялась, мол, там будет пользоваться популярностью, будет нужна кому-то. Но в целом наши звезды не добьются там славы», — поделилась Кажетта со «СтарХитом».

В ближайшее время Алла Борисовна с большой вероятностью снова уедет за границу, но не будет там жить долго, а все потому, что ее сердце принадлежит родине.

«На данном этапе ее тянет в Россию. В другой стране она начала грустить, раздражаться. Пугачева хотела видеть вокруг себя наших людей, наши традиции. Галкин не дает ей эмоционального подъема и роста. Примадонна круче его во много раз. Естественно, она защищает его как мужа. А Максим просто заигрался, строит из себя героя... Накажут ли Примадонну? Да ни за что! Через какое-то время артистка снова уедет из России. Но пробудет вне РФ не больше года. Сложно сказать, вернется ли Галкин сюда, ведь ситуация может повернуться по-разному. Ясно лишь то, что былой популярности в нашей стране у них не будет», — заключила ясновидящая.