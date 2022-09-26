Народные приметы на Воздвижение: что можно и что нельзя делать 27 сентября 2022 года

Церковный праздник Воздвижение Креста Господня православные верующие отмечают 27 сентября 2022 года. В этот день вспоминают обретение Креста, на котором был распят Иисус. Праздник богат как церковными, так и народными традициями. Многих интересует, что можно и что нельзя делать в эту дату.

Что можно делать на Воздвижение 27 сентября





Считается, что в этот день вступают в ожесточённую борьбу силы добра и зла, поэтому символом праздника является крест, который поможет изгнать тёмные силы. Христиане в этот день надевают крестик и посещают церковь.

В ночь с 26 на 27 сентября верующие люди отправлялись в храм на всенощное бдение.

Крест в этот день наделён особыми силами. Церковными свечами крестили углы в доме, читая молитву «Отче наш». Кресты рисовали мелом на дверях и в углах. Самодельные кресты размещали в загонах, чтобы они оберегали скотину. Крест, нарисованный в этот день, защитит дом от всех бед.

Купленный на Воздвижение золотой или серебряный крестик, будет оберегать своего носителя, даже если тот забудет его дома.

Заканчивали работы на полях, укрывали растения от морозов.

В народе 27 сентября занимались уборкой капусты на огороде, делали из неё заготовки на зиму. Зачастую это происходило сообща на капустных вечерках, которые сопровождались шутками и приятными беседами. Её засаливали и мариновали. Именно в этот день она получается наиболее вкусной и полезной.

Вечером девушки приглашали юношей. Они вместе играли, водили хороводы и присматривались друг к другу. Кстати, именно от таких посиделок произошло слово «капустник», которым обычно называют театральные постановки в школах.

Что категорически нельзя делать на Воздвижение 27 сентября 2022 года





В Воздвижение верующие соблюдают однодневный строгий пост, не разрешается употреблять в пищу продукты животного происхождения.

Не стоит начинать новые дела. Согласно приметам, они обречены на провал.

Давать деньги в долг опасно — можно понести убытки. Все денежные проблемы решали в более благоприятные дни.

В этот день старались не ходить в лес, так как среди деревьев может таиться нечистая сила, которая в праздничные дни становилась особенно активной. Гулять в одиночку было особенно опасно.

Также в народе верили, что на Воздвижение лесные змеи готовятся к спячке и начинают уползать под землю. Они кусали всех, кто их заметит.

Но вот с другой живностью на праздник обращались заботливо. Это касалось котов, которые, по поверьям, могли принести в дом достаток и отвадить всякие недуги. Те, у кого не было котов в доме, одалживали их у односельчан ненадолго и заносили к себе домой, где поили молоком. Люди верили, что животные могли выгнать из всех углов нечисть.

Ссориться и сквернословить было запрещено.

Нельзя шумно отмечать праздник, ведь он непосредственно связан с великой трагедией — распятием Христа.

Погодные приметы на Воздвижение





До наших дней сохранились народные приметы на Воздвижение. Множество поверий связаны с наступающей зимой, люди готовились к наступлению холодов.

Если дует северный ветер, то будущее лето будет очень тёплым. На Воздвижение утром ударили небольшие заморозки — зима рано наступит. Накануне было тепло, а на Воздвижение резко похолодало — весна ожидается ранней. Тепло в этот день — такая погода сохранится вплоть до Покрова. В этот день последние перелётные птицы улетают в тёплые края. Также считалось, что на Воздвижение медведь уже ложится в берлогу.

Считалось, что Воздвижение – последний тёплый день, после этого начинаются холода.