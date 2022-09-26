Народные приметы на Воздвижение: что можно и что нельзя делать 27 сентября 2022 года
Церковный праздник Воздвижение Креста Господня православные верующие отмечают 27 сентября 2022 года. В этот день вспоминают обретение Креста, на котором был распят Иисус. Праздник богат как церковными, так и народными традициями. Многих интересует, что можно и что нельзя делать в эту дату.
Что можно делать на Воздвижение 27 сентября
- Считается, что в этот день вступают в ожесточённую борьбу силы добра и зла, поэтому символом праздника является крест, который поможет изгнать тёмные силы. Христиане в этот день надевают крестик и посещают церковь.
- В ночь с 26 на 27 сентября верующие люди отправлялись в храм на всенощное бдение.
- Крест в этот день наделён особыми силами. Церковными свечами крестили углы в доме, читая молитву «Отче наш». Кресты рисовали мелом на дверях и в углах. Самодельные кресты размещали в загонах, чтобы они оберегали скотину. Крест, нарисованный в этот день, защитит дом от всех бед.
- Купленный на Воздвижение золотой или серебряный крестик, будет оберегать своего носителя, даже если тот забудет его дома.
- Заканчивали работы на полях, укрывали растения от морозов.
- В народе 27 сентября занимались уборкой капусты на огороде, делали из неё заготовки на зиму. Зачастую это происходило сообща на капустных вечерках, которые сопровождались шутками и приятными беседами. Её засаливали и мариновали. Именно в этот день она получается наиболее вкусной и полезной.
Вечером девушки приглашали юношей. Они вместе играли, водили хороводы и присматривались друг к другу. Кстати, именно от таких посиделок произошло слово «капустник», которым обычно называют театральные постановки в школах.
Что категорически нельзя делать на Воздвижение 27 сентября 2022 года
- В Воздвижение верующие соблюдают однодневный строгий пост, не разрешается употреблять в пищу продукты животного происхождения.
- Не стоит начинать новые дела. Согласно приметам, они обречены на провал.
- Давать деньги в долг опасно — можно понести убытки. Все денежные проблемы решали в более благоприятные дни.
- В этот день старались не ходить в лес, так как среди деревьев может таиться нечистая сила, которая в праздничные дни становилась особенно активной. Гулять в одиночку было особенно опасно.
- Также в народе верили, что на Воздвижение лесные змеи готовятся к спячке и начинают уползать под землю. Они кусали всех, кто их заметит.
- Но вот с другой живностью на праздник обращались заботливо. Это касалось котов, которые, по поверьям, могли принести в дом достаток и отвадить всякие недуги. Те, у кого не было котов в доме, одалживали их у односельчан ненадолго и заносили к себе домой, где поили молоком. Люди верили, что животные могли выгнать из всех углов нечисть.
- Ссориться и сквернословить было запрещено.
- Нельзя шумно отмечать праздник, ведь он непосредственно связан с великой трагедией — распятием Христа.
Погодные приметы на Воздвижение
До наших дней сохранились народные приметы на Воздвижение. Множество поверий связаны с наступающей зимой, люди готовились к наступлению холодов.Если дует северный ветер, то будущее лето будет очень тёплым. На Воздвижение утром ударили небольшие заморозки — зима рано наступит. Накануне было тепло, а на Воздвижение резко похолодало — весна ожидается ранней. Тепло в этот день — такая погода сохранится вплоть до Покрова. В этот день последние перелётные птицы улетают в тёплые края. Также считалось, что на Воздвижение медведь уже ложится в берлогу.
Считалось, что Воздвижение – последний тёплый день, после этого начинаются холода.