Назван российский город с самыми большими зарплатами

Вадим Карасев

РИА Новости назвало Новый Уренгой лидером по уровню зарплат в России

Новый Уренгой занял первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Среднемесячная чистая зарплата оказалась там 129,5 тысячи рублей в первом полугодии, данные исследования проводит РИА Новости.

Также среди лидеров по самым большим зарплатам названы Салехард и Южно-Сахалинск — заработки и покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают новоуренгойским. Зарплаты там составляют 115,5 и 110,8 тысячи рублей соответственно. На четвертом месте оказалась Москва.

В рейтинге рассчитывалось соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. Замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный — там среднемесячные зарыты не превышают 36 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ оказались лидерами среди регионов России по численности среднего класса. По данным исследования, в России только 11,5 процента семей можно отнести к среднему классу. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель самый высокий — 46,6 процента. Эксперты объясняют это высокими северными зарплатами и небольшой стоимостью жилья в регионе.