Названо количество уехавших из России IT-специалистов

Вадим Карасев

Ventra: шесть процентов IT-специалистов покинули Россию в 2022 году

Около 31 процента российских IT-специалистов уже переехали в другую страну или планируют релокацию в течение года, такое количество назвала компания Ventra в результате опроса, передает Forbes.

Около шести процентов уже покинули страну в 2022 году, а 25 процентов — планируют сделать это в течение ближайшего года. Еще шесть процентов переехали в другие регионы России, пять процентов уехали за рубеж еще до 2022 года. Большинство айтишников (57 процентов) сказали, что пока не переезжали.

Среди руководителей 19 процентов заявили, что их компании релоцировали часть или всех своих сотрудников. При этом после объявления частичной мобилизации в России процент эмигрировавших или планирующих сделать это увеличился. Часть из тех, кто уехал, может вернуться, если понятие «IT-специалист» в директиве Минобороны о не попадающих под мобилизацию категориях граждан будет трактоваться широко, выяснили в Ventra.

Кроме того, треть респондентов заявила, что теперь главной задачей в отрасли стало импортозамещение. Также 31 процент руководителей и 21 процентов специалистов сказали, что активнее всего в сфере IT будет развиваться направление информационной безопасности.

Ранее Министерство цифрового развития выступило против предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только для IT-специалистов, работающих с военными технологиями. По мнению главы ведомства Максута Шадаева, нужно обеспечить появление отечественных IT-решений «во всех значимых нишах».