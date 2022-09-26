«Не мыла голову месяц, а муж водит дочь в садик»: военкоры о том, как выживают в Донбассе
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«Не мыла голову месяц, а муж водит дочь в садик»: военкоры о том, как выживают в Донбассе

«Не мыла голову месяц, а муж водит дочь в садик»: военкоры о том, как выживают в Донбассе

Военные корреспонденты каждый день сталкиваются с серьезной опасностью, представляя репортажи из горячих точек. За годы работы они привыкли к проблемам и с юмором говорят о них.

В эфире шоу «Малахов» собрались журналисты, которые уже не протяжении многих лет работаю военными корреспондентами. Среди них есть не только серьезные и взрослые мужчины, но и хрупкие и нежные девушки. Например, Юлия Шустрая, сотрудник телеканала «Россия 24», успела побывать на нескольких войнах.

«В свое время, я работала в Синае и не мыла голову месяц. Там было тупо негде. Просто зачесывала волосы назад, заливала их лаком, который местный мне привез, и все! Больше сложностей не в бытовом плане, это все решаемо. Хуже, когда ты приезжаешь, а на тебя смотрят и в глазах читается: «А че ты не на кухне?» Потом начинают шуточки отпускать. Да, у меня были конфликты, когда приходилось решать их «на слабо», — рассказала Шустрая.

Даже декретный отпуск не остановил ее от занятий журналисткой. По ее мнению, это не профессия, а призвание, которому она посвящает всю свою жизнь. При этом старается сделать так, чтобы были спокойны ее родные. «Помню, звонит мама, я ей отвечаю: «Все нормально». Сама же думаю: если что взорвется, как я ей это объясню сейчас?» — шутит Юлия.

Действительно, в студии канала «Россия 1» собрались не только военные корреспонденты, но и их родные. Которые каждый день вынуждены существовать без любимых. Например, муж Натальи Графчиковой, корреспондента «Известий», в время отсутствия жены вынуждены быть и за папу, и за маму.

«Я в садик вожу дочь, готовлю, гуляю, занимаюсь с ней. Но мы толком не рассказываем, где мама. Раз в два дня она звонит и общается с дочкой, могут на час иногда залипнуть. А меня ежедневно спрашивают: «Почему ты ее отпустил?». Ну а как не отпустить? Она же профессионал. Теперь это долг ее. Она может это показать так, как это есть на самом деле», — рассказал супруг Графчиковой.

Сама Наталья тоже вышла на связь, отметив, что в данный момент ведет работу. По ее словам, она не может уже спокойно возвращаться домой, когда знает, что в мире происходит такая несправедливая ситуация. «В Москве все ненастоящее. В Мариуполе люди делят булку хлеба на двоих, а в столице в центре в ресторане выбирают, чтобы им заказать», — говорит Наталья во время беседы с Андреем Малаховым.

Корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова уже более 30 лет работает в горячих точках. Однажды один из военных ей сказал: «Вот еду я, после чего все считают меня героем. А потом приезжаешь ты и все портишь. Какой же я герой, если рядом баба». Уже наученная опытом, журналист всегда берет с собой много косметики и влажных салфеток — так как зачастую помыться в таких ситуациях нормально не получается.


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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