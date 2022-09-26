Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио посетили показ Giorgio Armani

Вадим Карасев

В Милане продолжается Неделя моды, и вчера публике была представлена новая коллекция Giorgio Armani. Гостями показа стали Ирина Шейк, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио, Лорен Хаттон и Валентина Сампайо, которая стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria's Secret в августе 2019 года. Редактор моды Надя Бесчетникова рассказывает о показе.

Изящная лаконичность, акцент на легкости и свет — так можно было бы описать ключевые впечатления от новой коллекции итальянского бренда. Серебристые наряды стали главными в коллекции: от открывающих дефиле деловых образов с жакетами и брюками до дымчатых полупрозрачных платье в финале.

В ядре коллекции — любимый дизайнером синий цвет разных оттенков. Принты в этот раз были использованы весьма экономно, зато прибавились платья с бисером и пайетками, внимание сместилось на крупные украшения, а также золотистые аксессуары — кроссовки и сумки.





Показ Giorgio Armani









Как сказал 88-летний Армани после показа: "Несколько лет назад было неуместно носить днем ​​наряды с пайетками, а теперь это принято. Главное — правильно носить".





Гости показа





Ирина ШейкАлессандра АмбросиоКейт БланшеттЛорен ХаттонВалентина СампайоНадя Бесчетникова