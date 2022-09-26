Несъедобные вещи, которые выглядят аппетитно (15 фото)
Сегодня, 04:11 Вадим Карасев
Говорят, что не стоит ходить в магазин голодным: в таком состоянии всё вокруг кажется слишком вкусным. Некоторые несъедобные вещи действительно могут играть с нашим воображением и выглядеть весьма аппетитно. Поэтому лучше держать их от детишек подальше. Ведь с их любопытством им все хочется "продегустировать".
Шерстяная сладкая вата
Губка-хлебушек
Змеиный капкейк
Морские леденцы
Маршмэллоу или пластилин?
Жареная курочка
Чупа Чупс или фреза?
Это же киви
Краска для волос похожа на взбитые сливки
Несъедобный стейк или десерт? Но на самом деле мыло
Какой тортик
Какой большой кусок сыра
Каменное яйцо
Очень твёрдое печенье
Мармеладный червячок?
Шерстяная сладкая вата
Губка-хлебушек
Змеиный капкейк
Морские леденцы
Маршмэллоу или пластилин?
Жареная курочка
Чупа Чупс или фреза?
Это же киви
Краска для волос похожа на взбитые сливки
Несъедобный стейк или десерт? Но на самом деле мыло
Какой тортик
Какой большой кусок сыра
Каменное яйцо
Очень твёрдое печенье
Мармеладный червячок?
По материалам: триникси