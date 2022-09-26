Несъедобные вещи, которые выглядят аппетитно (15 фото)
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Несъедобные вещи, которые выглядят аппетитно (15 фото)

Шерстяная сладкая ватаГоворят, что не стоит ходить в магазин голодным: в таком состоянии всё вокруг кажется слишком вкусным. Некоторые несъедобные вещи действительно могут играть с нашим воображением и выглядеть весьма аппетитно. Поэтому лучше держать их от детишек подальше. Ведь с их любопытством им все хочется "продегустировать".

Шерстяная сладкая вата


Губка-хлебушек

Губка-хлебушек
Змеиный капкейк

Змеиный капкейк
Морские леденцы

Морские леденцы
Маршмэллоу или пластилин?

Маршмэллоу или пластилин?
Жареная курочка

Жареная курочка
Чупа Чупс или фреза?

Чупа Чупс или фреза?
Это же киви

Это же киви
Краска для волос похожа на взбитые сливки

Краска для волос похожа на взбитые сливки
Несъедобный стейк или десерт? Но на самом деле мыло

Несъедобный стейк или десерт? Но на самом деле мыло
Какой тортик

Какой тортик
Какой большой кусок сыра

Какой большой кусок сыра
Каменное яйцо

Каменное яйцо
Очень твёрдое печенье

Очень твёрдое печенье
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Мармеладный червячок?
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По материалам: триникси

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