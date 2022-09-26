Несъедобные вещи, которые выглядят аппетитно (15 фото)

Вадим Карасев

Говорят, что не стоит ходить в магазин голодным: в таком состоянии всё вокруг кажется слишком вкусным. Некоторые несъедобные вещи действительно могут играть с нашим воображением и выглядеть весьма аппетитно. Поэтому лучше держать их от детишек подальше. Ведь с их любопытством им все хочется "продегустировать".Шерстяная сладкая ватаГубка-хлебушекЗмеиный капкейкМорские леденцыМаршмэллоу или пластилин?Жареная курочкаЧупа Чупс или фреза?Это же кивиКраска для волос похожа на взбитые сливкиНесъедобный стейк или десерт? Но на самом деле мылоКакой тортикКакой большой кусок сыраКаменное яйцоОчень твёрдое печеньеМармеладный червячок?